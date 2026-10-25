Credit: Sarah Louise Bennett

Sam Fender, come riportato da NME, ha annunciato che i biglietti premium per i posti in prima fila sono stati eliminati dal suo tour negli stadi del Regno Unito del 2027, annunciando anche una revisione dei prezzi a seguito delle critiche dei fan.

Il cantautore aveva già espresso la sua frustrazione per i prezzi “gonfiati” dei biglietti per il suo imminente “Proper Massive Stadium Tour” e aveva criticato il progetto di suddividere le aree in piedi in sezioni anteriori più costose e in ingresso generale.

In una recentissima Instagram Story Fender ha confermato che il sistema proposto è stato abbandonato e ha illustrato i nuovi prezzi dei biglietti per i concerti.

«Sono riuscito a far eliminare i biglietti “Front Standing” dal tour negli stadi del Regno Unito. Chiunque acquisti un biglietto in piedi avrà le stesse possibilità di chiunque altro di trovarsi in prima fila. Non ci saranno più nemmeno biglietti in piedi da 120 sterline. I costi sono astronomici rispetto a due anni fa; non posso controllare le tariffe delle sedi e di biglietteria, questa è la triste realtà del settore odierno. Questo sarà lo spettacolo più grande e migliore che abbiamo mai messo in scena. Non vedo l’ora di vedere tutti in tour la prossima estate!“

Fender ha confermato che i biglietti in piedi senza posto assegnato costeranno ora 85 sterline, mentre i posti a sedere saranno disponibili a 95, 75 e 55 sterline, al netto delle commissioni della sede e di biglietteria.



L’annuncio è arrivato dopo le lamentele dei fan dopo che, all’inizio di questa settimana, sui social media erano stati diffusi i presunti prezzi dei biglietti per il prossimo tour. Le cifre originali indicavano che i biglietti per i posti in piedi in prima fila al Wembley Stadium di Londra sarebbero costati 130,75 sterline, rispetto alle 98,85 sterline per i posti in piedi generici. Secondo quanto riferito, erano previste sezioni simili di posti in piedi premium anche a Cardiff, Edimburgo e Manchester.

Rispondendo a tali cifre su Instagram venerdì 23 ottobre, Fender promotteva che i prezzi sarebbero stati modificati.

«Non sono soddisfatto di questi prezzi, verranno modificati», aveva scritto. «Sono stati gonfiati ben oltre quanto avessi in mente; dovrebbero essere maggiorati solo in relazione al costo di organizzazione dello spettacolo».

Per quanto riguarda le separazione delle aree in piedi, aggiungeva: «Non ho idea di come questa pratica sia diventata la norma nei concerti. È una cavolata e non accadrà in questo tour».