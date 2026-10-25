I W.H. Lung hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Where Will You Go?” ma, nello stesso tempo, hanno gettato anche una grossa ombra sul loro futuro.

Il singolo, infatti, è stato accompagnato da una lunga dichiarazione in cui si delinea una pausa per la band.

«Questa canzone è una riflessione sul percorso della band e una celebrazione del tempo trascorso insieme negli ultimi dieci anni», si legge nella dichiarazione. Se la canzone sembra un addio, è perché il nostro concerto per il decimo anniversario all’Albert Hall il 20 novembre è l’ultimo in programma, e non sappiamo quando o se torneremo. Il brano ripercorre i luoghi in cui abbiamo vissuto e fatto tournée, da Leeds a Todmorden e dagli Stati Uniti all’Europa, per arrivare al nostro futuro incerto come un ritorno a casa. Desideriamo davvero che questo concerto e questa canzone risuonino come una celebrazione della band e di tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo il percorso. Abbiamo sempre amato scrivere canzoni che nascono dal cuore, in modo da poterle suonare dal vivo mettendoci tutta l’anima; per questo, suonare questa canzone a Manchester sarà particolarmente speciale. Organizzare questo concerto di ritorno a casa e poter decidere da soli come celebrare la fine di questo capitolo è una benedizione rara e ci riempie il cuore di grande energia. In definitiva, vogliamo che la band rimanga una fonte d’amore. Dieci anni sono tanti e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, oltre che grati alle persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio.”