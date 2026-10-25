I W.H. Lung hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Where Will You Go?” ma, nello stesso tempo, hanno gettato anche una grossa ombra sul loro futuro.
Il singolo, infatti, è stato accompagnato da una lunga dichiarazione in cui si delinea una pausa per la band.
«Questa canzone è una riflessione sul percorso della band e una celebrazione del tempo trascorso insieme negli ultimi dieci anni», si legge nella dichiarazione. Se la canzone sembra un addio, è perché il nostro concerto per il decimo anniversario all’Albert Hall il 20 novembre è l’ultimo in programma, e non sappiamo quando o se torneremo. Il brano ripercorre i luoghi in cui abbiamo vissuto e fatto tournée, da Leeds a Todmorden e dagli Stati Uniti all’Europa, per arrivare al nostro futuro incerto come un ritorno a casa. Desideriamo davvero che questo concerto e questa canzone risuonino come una celebrazione della band e di tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo il percorso. Abbiamo sempre amato scrivere canzoni che nascono dal cuore, in modo da poterle suonare dal vivo mettendoci tutta l’anima; per questo, suonare questa canzone a Manchester sarà particolarmente speciale. Organizzare questo concerto di ritorno a casa e poter decidere da soli come celebrare la fine di questo capitolo è una benedizione rara e ci riempie il cuore di grande energia. In definitiva, vogliamo che la band rimanga una fonte d’amore. Dieci anni sono tanti e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, oltre che grati alle persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio.”
Il loro album “Every Inch Of Earth Pulsates” era uscito nell’ottobre 2024.