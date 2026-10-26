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E guarda un po’ di chi andiamo a scrivere oggi, di veterani come i The Cat’s Miaow, formazione di Melbourne che potrebbe trabnquillamente definire “classica”, nel senso che sono (stati) in giro così da tanto e hanno conquistato così tanti cuori devoti all’indie-pop che ci si immagina abbiano fatto chissà quanti album e invece no: un sacco di brani, EP, distribuzioni in cassetta, anche svariate raccolte, ma nessun album ufficiale. Che è finalmente arrivato.

“When You Smiled and Turned Aweay” esce per Slumberland e ci consegna una band che sembra davvero aver preso la macchina del tempo per proporci esattamente quello che saremmo aspettati da loro ai tempi d’oro. Quella malinconia lo-fi, mescolata all’innata eleganza indie-pop che non ha certo paura a guardare tanto al folk quanto a una dimensione acustica calda e mai pretenziosa, il tutto in canzoni brevi, dirette, concise e spoglie, capaci sempre di arrivare dritte al punto melodico (“If You’re Lost, You Can Follow Me Home”). Piace moltissimo anche quando emerge un piccolo lato più sognante ed evocativo (“Have You Done This Before?).

<a href="https://thecatsmiaow.bandcamp.com/album/when-you-smiled-and-turned-away">When You Smiled And Turned Away by The Cat's Miaow</a>

Raffinati, minimali, suggestivi e mai sopra le righe. I Cat’s Miaow del 2026 sono essenziali tanto quanto lo erano negli anni ’90: seguono il loro percorso già noto, con la battuta ritmica morbida e quel taglio gentile sempre adeguatamente raccolto e mai eccessivo.

Bentornati.

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The Cat’s Miaow: Bandcamp