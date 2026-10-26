Berlino ha ormai sostituito Londra nella vita e nell’immaginario di molti musicisti e gli Atomic Fruit non fanno eccezione. Martin Lundfall (svedese, multistrumentista e cantante) Raphaël Giraldi (francese, chitarra e basso) e Federico Lenzi (italiano, batteria) si sono incontrati a un concerto dei SUUNS, iniziando un percorso condiviso ricco di tour e soddisfazioni.

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L’esordio “Play Dough”, il più introspettivo “Sketches Of The Moon” (2025) e il terzo album “Serpentine” uscito a ottobre fotografano una band in totale evoluzione. Alt – rock psichedelico, sintetizzatori, elettronica, un sound che sa essere diretto e immediato senza rinunciare a spunti melodici in “The Future (Proves Me Right)”, “In The Faces Of Strangers” e “Cheek Bone Samba”.

La velocità, la lentezza, un lato dinamico e uno più ruvido perfettamente in equilibrio in “Medicine”, “Hit The Ground” e negli arpeggi elettro – acustici della title track, mentre “Carcosa”, “Don’t Get Me Wrong” e “Closure” hanno una struttura più libera e sperimentale, vicina a jazz e improvvisazione, nell’uso dei fiati e del piano.

La voce ipnotica di Lundfall, i cambi di ritmo, le chitarre aggressive e cadenzate, l’atmosfera dark e affascinante sono i veri punti di forza di “Serpentine”. Nove brani accomunati da una concezione del desiderio oscura e potente. L’album della maturità per gli Atomic Fruit, poetici e sognanti come solo la musica creata da tre esseri umani sulla stessa lunghezza d’onda può diventare.