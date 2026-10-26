Il country tradizionale, popolarissimo nella sua terra d’origine, non ha mai attratto le masse europee. Un sound forse fin troppo legato a un immaginario geografico e sociale locale: senti strimpellare un vecchio banjo e subito ti si parano davanti agli occhi centri rurali desolati, sterminate praterie e bandiere a stelle e strisce in bella mostra.

Eppure il genere, nel corso dei decenni, ha conosciuto un’evoluzione importante che lo ha portato, in declinazioni diverse, a conquistare grandissimi riscontri fra il pubblico e la critica internazionali. A cavallo tra gli anni ’60 e ’70, numerosi artisti solisti e gruppi iniziarono a mischiare il country e il bluegrass con il folk, il blues e il rock, allontanandolo dalle antiche fascinazioni per il Far West per avvicinarlo a qualcosa di molto più moderno e rilevante: il fantastico mondo della controcultura statunitense, con tutti i suoi legami con il pacifismo, il socialismo e i retaggi dell’era psichedelica.

Oggi questa felice e floridissima era del rock americano viene celebrata a dovere nei tre CD di “Before The Gold Rush – An American Country Rock Anthology 1966-1973″, un corposo box set della Grapefruit Records (sussidiaria della mitologica Cherry Red) che include ben settantasei tracce.

Il periodo preso in esame, come si evince dal titolo, è quello compreso tra il 1966 e il 1973. Sette anni di immensi cambiamenti culturali e sociali che ebbero un impatto importante su tutto il movimento country rock nordamericano, che iniziò a espandersi a dismisura per unire non solo sonorità, ma anche sensibilità assai diverse tra loro.

Così, accanto a un brano di profondo impegno politico come “Two Hangmen” dei Mason Proffit, che si distingue col suo bel testo antimilitarista, troviamo anche pezzi di future superstar che non hanno mai (o quasi mai) sentito la necessità di lanciare messaggi di alcun tipo alle folle (Kenny Rogers, gli America, persino una militante come Linda Ronstadt si tenne inizialmente fuori dalla musica di protesta).

Il raggio d’azione di “Before The Gold Rush”, quindi, risulta essere molto largo. Anche da un punto di vista meramente stilistico, con l’inclusione di tanti nomi tradizionalmente lontani dal country: i Monkees con “Papa Gene’s Blues”, Jerry Lee Lewis con “Louisiana Man” e i Lothar & The Hand People di “Midnight Ranger”, solo per citarne alcuni.

Naturalmente non mancano i giganti, ovvero tutti coloro che ti aspetteresti di vedere in una compilation del genere: si va dalla Band ai Buffalo Springfield, passando per la Allman Brothers Band, i Flying Burrito Brothers, Ry Cooder e John Prine. Quando si tratta di materiale d’archivio distribuito dalla Cherry Red Records, tuttavia, le cose più interessanti sono sempre da ricercare negli angoli più oscuri. Indi per cui vi presentiamo questa Top 10 di deep cuts – o di canzoni rare e dimenticate, volendo evitare gli anglicismi – tratti dal mastodontico cofanetto.

DEERFIELD

Me Lovin’ You

Un brano del 1971 scritto e registrato da una band originaria di Houston, in Texas. L’album dal quale è tratto, “Nil Desperandum”, fu interamente autofinanziato e stampato in pochissime copie distribuite solo a livello locale. Il disco è poi stato riscoperto decenni più tardi dai collezionisti di vinili rari.

BURNT SUITE

Sally Salamander

Nel 1972 i Burnt Suite, tre liceali di una cittadina del Connecticut chiamata Canton, chiesero un prestito di mille dollari alla banca locale per registrare il loro primo e unico album. Il vinile fu stampato in tiratura ultra-limitata e venduto quasi esclusivamente ai compagni di scuola. Lo scioglimento arrivò di lì a poco; il loro ricordo, tuttavia, continua a vivere nei cuori degli appassionati delle più rare fra le rarità.

MOUNTAIN BUS

Rosalie

A inizio carriera il vento sembrava soffiare a favore dei Mountain Bus, una band di Chicago stilisticamente vicina ai Grateful Dead. Il loro album di debutto, “Sundance”, ricevette un’ottima recensione sul New York Times, spingendo la Good Records, piccola etichetta indipendente, a investire in una pubblicità nazionale su Billboard. La mossa attirò però l’attenzione della casa discografica dei ben più noti Mountain, la quale ottenne un’ingiunzione restrittiva in tribunale per impedire ai Mountain Bus l’utilizzo del nome in parte condiviso. La crudele causa legale costrinse la Good Records alla bancarotta e il gruppo dovette sciogliersi e ritirare il disco dal mercato. Quando si dice la sfortuna!

TURNQUIST REMEDY

Cowboy Song

Un brano tratto da “Iowa By The Sea”, l’unico album pubblicato da questo dimenticatissimo quartetto californiano nel lontano 1970. Il disco passò del tutto inosservato e la band si sciolse poco dopo il flop ma il suo cantante e chitarrista, Michael Woods, finì per diventare una presenza fissa sul palco dei ben più celebri America.

ROGER TILLISON

Good Time Gal

Un solo album nel curriculum di questo cantautore originario di Tulsa, in Oklahoma, luogo di provenienza di due suoi vecchi amici che ottennero ben altre fortune: Leon Russell e J.J. Cale.

MICHAEL GATELY

Sometimes I Get A Notion (Gotta See The Country)

Cresciuto nel New Jersey, Michael Gately si fece dapprima notare come autore di brani interpretati da nomi importanti come i Blood, Sweat & Tears e Lou Christie. In seguito intraprese la carriera di songwriter a tutto tondo, con due album solisti pubblicati a inizio anni ’70. Deluso dai flop commerciali di entrambi i dischi, Gately finì a lavorare come guardia notturna nei prestigiosi studi di registrazione Record Plant di Los Angeles, dove conobbe star del calibro degli Eagles. Tra gli appassionati di miti musicali circola la leggenda che sia proprio lui il misterioso night man citato in “Hotel California”. Un dubbio destinato a non esser mai chiarito dal diretto interessato: affetto da gravi problemi di peso, il povero Michael Gately morì prematuramente per un arresto cardiaco nel 1982.

EAGLE

Brown Hair

Gli Eagle, da non confondersi con i ben più celebri Eagles al plurale, nacquero dall’unione di alcuni membri superstiti dei Beacon Street Union, quintetto psichedelico di stanza a Boston. Il loro primo e unico album, uscito nel marzo 1970, venne pressoché ignorato dalle riviste musicali di peso. Il motivo? Il titolo cripticamente sconcio dato al disco. Riducendo “Come Under Nancy’s Tent” a un acronimo si ottiene infatti il termine Cunt, che in italiano può essere tradotto in svariati modi: fica, stronzo, puttana, figlio di puttana e chi più ne ha, più ne metta. Una boutade che costò l’intera carriera agli Eagle, entrati comunque nella storia per aver fatto da gruppo spalla nell’ultimo concerto in assoluto di Janis Joplin.

STONE COUNTRY

Life Stands Daring Me

Il nucleo degli Stone Country nacque nella seconda metà degli anni ’60 attorno alla figura del noto cantautore Steve Young, che all’epoca lavorava come postino nell’area di Hollywood. La band, specializzata in un folk/country rock fortemente influenzato dalla psichedelia, si sciolse non appena gli fu offerto un contratto da solista.

CHUCK & MARY PERRIN

Picking Up The Pieces

Questi due fratelli dell’Illinois vennero scoperti dopo aver vinto un concorso folk da un giovane Irving Azoff, destinato a diventare uno dei più importanti manager e dirigenti discografici degli USA. Fu lui a farli firmare per la Sunlight, etichetta per la quale pubblicarono l’album che avrebbe dovuto fargli fare il salto di qualità (“Life Is A Stream” del 1971). Ma il successo non bussò mai alla porta di Chuck e Mary Perrin, che svanirono nel nulla dopo qualche anno trascorso ad aprire concerti per nomi più importanti.

BOB LIND

I Love To Sing/Sweet Harriet

Nel 1966 Bob Lind sembrava destinato a una carriera stellare grazie al successo del singolo “Elusive Butterfly”. Tuttavia, l’abuso di sostanze stupefacenti e un carattere notoriamente impossibile ne distrussero la reputazione. Cinque anni più tardi Doug Weston, proprietario del celebre nightclub Troubadour di West Hollywood, decise di finanziare e produrre personalmente “Since There Were Circles”, il suo comeback album dal quale è tratto il brano qui presentato. Nonostante il coinvolgimento di sessionmen importanti e il supporto di una major come la Capitol, il disco scivolò via nell’indifferenza generale. La delusione costrinse Bob Lind a mettere in stand-by la carriera musicale. Divenne uno scrittore, proprio come il suo amico Charles Bukowski, che prese ispirazione proprio dalla sua storia per dar vita al personaggio di Dinky Summers nel romanzo Donne.