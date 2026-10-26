Parte I: QUI.

Parte II: QUI.

Parte III: QUI.

Parte IV: QUI.

Il “no future” del 1977 aveva qualcosa di scandaloso perché negava il presupposto sul quale si era costruita gran parte della cultura occidentale del dopoguerra, ovvero l’idea che il domani sarebbe stato, necessariamente, migliore. Il nichilismo punk, tuttavia, non fu mai una posizione filosofica uniforme. Per alcuni significava distruggere i simboli dell’autorità. Per altri era una forma di provocazione estetica. Per altri ancora rappresentava il rifiuto di un ordine sociale percepito come ingiusto e disumano. E, come abbiamo visto in precedenza, una parte significativa del movimento trasformò quel rifiuto in attività creative.

Il nichilismo contemporaneo assume, invece, forme differenti. Può manifestarsi come disillusione politica, come sfiducia nelle istituzioni, come definitiva rinuncia alla partecipazione attiva, come ironia permanente o come incapacità ad immaginare alternative credibili migliori. La comunicazione digitale ha reso possibile una circolazione rapidissima di immagini, di opinioni, di concetti e di reazioni. Ma la continua esposizione può anche produrre assuefazione, rendendo difficile distinguere ciò che richiede, davvero, una presa di coscienza netta ed immediata, da ciò che può essere, semplicemente, consumato e dimenticato in un istante. Il rischio è che la rabbia diventi un’altra risorsa dell’economia dell’attenzione. L’indignazione genera interazioni. Il conflitto aumenta la visibilità. La provocazione può essere premiata indipendentemente dal suo contenuto, dal fatto che sia vera o falsa. Il punk aveva già conosciuto il meccanismo dello scandalo trasformato in pubblicità. Ma l’ambiente digitale contemporaneo lo ha reso, potenzialmente, più pericoloso ed invasivo. Ogni cosa, quando viene ripetuta e distribuita secondo logiche prevedibili, rischia di diventare solo un’ennesima forma di intrattenimento. Questo non significa che il dissenso online sia inutile o che venga, inevitabilmente, assorbito dal mercato, ma significa che il rapporto tra verità, visibilità e cambiamento è diventato una questione ancora più ardua e complessa.

Gaznevada – Gaznevada (1979)

Forse la differenza tra il 1977 e il mondo contemporaneo non è tra rabbia ed apatia. È che, oggi, la rabbia dispone di una quantità straordinaria di strumenti per manifestarsi, ma deve confrontarsi con sistemi capaci di trasformarla, rapidamente, in mero contenuto mediatico, in identità commerciale e in competizione per l’attenzione. Il problema non è trovare un modo per gridare più forte e far sentire la propria voce. È capire che cosa possa accadere dopo. A cinquant’anni dal 1977, il punk non ha bisogno di essere dichiarato morto, né di essere celebrato come una reliquia o una testimonianza di tempi migliori. Continua a esistere nelle band che suonano nei piccoli locali, nei gruppi che mescolano post-punk, noise-rock ed elettronica, nelle etichette indipendenti, nelle pagine alternative di approfondimento musicale, nelle webzine, nei festival autogestiti e nelle comunità di appassionati che rifiutano di considerare il successo commerciale come l’unica misura del valore artistico.

E la sua eredità più significativa non coincide, necessariamente, per forza di cose, con coloro che ne riproducono o ripropongo o rivisitano il suono. Può trovarsi in un collettivo che organizza concerti accessibili, in un artista che utilizza strumenti elettronici all’avanguardia per costruire nuovi linguaggi, in una piccola etichetta che sperimenta forme di distribuzione più eque o in uno spazio culturale che permette, a persone diverse, di incontrarsi senza essere, continuamente, considerate e ridotte a semplici consumatori. Questo non significa che ogni pratica indipendente sia automaticamente punk, né che il punk debba diventare una definizione universale di tutto ciò che appare alternativo o indipendente. Significa riconoscere che la sua influenza ha superato, da tempo, i confini del classico genere musicale.

Diaframma – Siberia (1984)

Il 1977 ci ha lasciato una lezione contraddittoria. Ci ha mostrato quanto rapidamente una ribellione possa essere trasformata in merce da scaffale, quanto facilmente la provocazione possa diventare una posa vuota di contenuti e quanto una cultura, che si dichiara libera, possa, invece, riprodurre a sua volta le esclusioni della società che contesta. Ma ci ha anche mostrato che una crisi può produrre linguaggi nuovi, che la mancanza di risorse non impedisce la creazione e che le persone possono costruire forme di partecipazione senza aspettare, supinamente, l’autorizzazione delle istituzioni culturali. Non tutto ciò che è venuto dopo è stato un peggioramento. Abbiamo conquistato diritti civili, abbiamo ampliato le possibilità di comunicazione, abbiamo sviluppato strumenti di produzione musicale un tempo inaccessibili e costosi ed abbiamo costruito relazioni culturali che attraversano continenti, muri, barriere e confini. Abbiamo, però, anche ereditato nuove disuguaglianze, una crisi ecologica di dimensioni planetarie, una crescente dipendenza da infrastrutture tecnologiche concentrate in poche mani ed un’economia dell’attenzione capace di trasformare persino il dissenso in un prodotto da vendere a rate.

La questione non è stabilire se il mondo del 1977 fosse migliore di quello di adesso. È comprendere perché, dopo mezzo secolo di trasformazioni, alcune delle domande che alimentarono il punk siano ancora aperte. Chi possiede il futuro? Chi può permettersi di immaginarlo? Chi dispone degli strumenti per costruirlo? E chi deve limitarsi solamente ad adattarsi alle decisioni degli altri?

Nabat – Un Altro Giorno Di Gloria (1985)

Il punk non ha mai fornito una risposta unica a queste domande. E sarebbe un errore cercarla, oggi, in una mitologia fatta di creste colorate, di giubbotti di pelle, di spille da balia e di dischi consumati. Forse il suo lascito più importante è proprio il rifiuto di considerare inevitabile ciò che ci viene presentato come tale. Nel 1977, quattro ragazzi potevano salire su un palco, suonare male, secondo quelle che erano le convenzioni dominanti, e mettere comunque in discussione ciò che, secondo la maggioranza, era consentito fare in ambito musicale. Oggi, quella libertà non dovrebbe essere solo un modello da imitare, ma una possibilità da rinnovare. Perché il futuro non è mai stato una questione di tre o quattro accordi. E il “no future“, a cinquant’anni di distanza, conserva il suo significato più interessante soltanto se smette di essere una profezia e torna a essere una provocazione. Noi non abbiamo bisogno di un altro 1977, ma abbiamo bisogno di capire che cosa, nel nostro presente, meriti ancora di essere messo in discussione.

La frase dei CCCP – Fedeli alla linea, la frase che ha ispirato questi articoli, ha attraversato il tempo senza aver perduto la sua forza: “chiedi a Settantasette se non sai come si fa“. È un verso di “Emilia paranoica“, canzone pubblicata nel 1985, che ci esorta ad interrogare il passato. Ma quel “Settantasette” non è solo una data. Nel brano dei CCCP il riferimento è anche a Marco Trascendi, figura della scena punk emiliana conosciuta con quel soprannome. Un dettaglio che rende la frase ancora più significativa: la storia collettiva e quella individuale si sovrappongono, il mito di una generazione si confonde con la vita concreta di chi ne ha attraversato le contraddizioni. E, in questa sovrapposizione, si riconosce la particolare identità del punk italiano. I CCCP non si limitarono ad importare un linguaggio nato altrove, ma lo contaminarono con la provincia emiliana, l’immaginario sovietico, la cultura cattolica, le ideologie del dopoguerra, il disincanto e le ossessioni di un’Italia sospesa tra la fine degli anni di piombo e l’edonismo degli anni Ottanta. Il loro punk non aveva bisogno di assomigliare a quello londinese per essere altrettanto tagliente ed urticante. Era un linguaggio che apparteneva al territorio e, proprio per questo, riusciva a raccontarne le contraddizioni.

CCCP Fedeli Alla Linea – Affinità-divergenza Fra Il Compagno Togliatti e Noi Del Conseguimento Della Maggiore Età (1986)

Il punk non risolse la disoccupazione, non sconfisse il capitalismo, non cancellò le disuguaglianze sociali e non impedì che la propria ribellione diventasse, a sua volta, una merce. Non mantenne tutte le sue promesse e, forse, non avrebbe nemmeno saputo formularle in modo coerente. Eppure, cambiò qualcosa di fondamentale: dimostrò che non era necessario aspettare di essere riconosciuti, autorizzati o accettati per prendere la parola. Il punk dimostrò che si poteva costruire un linguaggio partendo dalla propria marginalità, dimostrò che il rifiuto, quando diventava creazione, poteva aprire possibilità preziose ed impreviste. Cinquant’anni dopo, abbiamo strumenti che quella generazione non avrebbe potuto immaginare, ma continuiamo a confrontarci con un futuro distribuito in maniera diseguale, con nuove forme di esclusione e con un sistema capace di assorbire e manipolare persino le espressioni più forti della propria contestazione. Non abbiamo bisogno di mitizzare il 1977, né di riprodurne i gesti, le scelte, le mode o le canzoni. Abbiamo bisogno di comprenderne le contraddizioni, di riconoscere ciò che ha prodotto e di domandarci che cosa possa ancora insegnarci. Perché il punk non è stato soltanto il rumore di una generazione senza futuro. È stato anche il tentativo, confuso, rabbioso, disordinato, obliquo e straordinariamente fertile, di sottrarre quel futuro a chi pretendeva di deciderlo per tutti.

E allora, se non sappiamo più come si fa a trasformare il disagio in linguaggio, la rabbia in partecipazione e il rifiuto in una possibilità concreta di creazione dal basso, possiamo ancora rivolgere lo sguardo a quell’anno. Non per chiedergli di indicarci la strada, ma per ricordarci che una strada si può sempre inventare.

CHIEDI A SETTANTASETTE SE NON SAI COME SI FA