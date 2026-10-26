Torna Fenne Lily con questo suo quarto LP, che arriva dopo tre anni e mezzo dal precendente, “Big Picture” e segna anche il suo debutto su Nettwerk Music Group.

La ventinovenne musicista originaria del Dorset si è recentemente trasferita dal Regno Unito a New York City, immergendosi in una nuova città e in un ambiente completamente diverso. Le prime settimane, tuttavia, non sono state facili: una rottura inaspettata, un periodo di lutto per la perdita di amicizie e comunità e una fase di riadattamento.

Credit: Sage Szkabarnicki Stuart

Con la scrittura di canzoni come spazio in cui esplorare questi sentimenti, il nuovo album di Fenne Lily, “Win Win”, ha gradualmente preso forma: il disco vede Fenne orientarsi verso la gioia.

Scritto e registrato nell’arco di 18 mesi con collaboratori provenienti sia dall’Inghilterra che da New York, “Win Win” è stato registrato in gran parte dal vivo e in parte su nastro.

“Uh Huh” apre i giochi e ci porta immediatamente su territori country-folk con banjo, un drumming continuo e dolci arpeggi di chitarra, mentre la voce di Fenne Lily sa emozionare come sempre.

Il recente singolo “Sleeping”, invece, parla della fine di una relazione sentimentale e si puo’ percepire il dolore nella voce della musicista inglese che, come accadrà per esempio anche in “Franz”, riesce a ricordarci lo splendore di Phoebe Bridgers con quel suo folk-pop dai toni chitarristici eleganti corredato anche da luminosi e comunque speranzosi fiati.

Passando nella seconda parte del disco ecco “Thank You Sorry”, che ha un tono confessionale, ma allo stesso tempo la sei corde svolge un ruolo da protagonista e continua a crescere sino al rumoroso e intenso finale.

La bellissima “In Life And On Planes” chiude poi il disco con dolcezza usando una chitarra acustica che lascia brillare la voce di Fenne, che ci regala nuove e toccanti emozioni.

Un lavoro in cui la songwriter britannica di stanza a NYC cerca di trovare un po’ di positività dopo un periodo negativo affrontanto comunque con tranquillità e determinazione allo stesso tempo: chi ascolta non puo’ che ammirare la sua forza e ovviamente la qualità della sua musica.