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I GANS hanno da poco annunciato l’uscita del secondo album, anticipato dal singolo “MY GOD IS A STRANGER”, e si preparano a portare la loro nuova musica in un tour che li vedrà dal vivo in Italia nel mese di aprile 2027.

Ecco le date:

14 aprile 2027 – Circolo Arci Bellezza – Milano

15 aprile 2027 – Invincible Festival, Hacienda – Roma

16 aprile 2027 – Zo Centro Culture Contemporanee – Catania

17 aprile 2027 – Retronoveau – Messina

20 aprile 2027 – Locomotiv Club – Bologna



Biglietti QUI

Info per Roma QUI.

Il duo delle West Midlands pubblicherà il nuovo omonimo album il 26 febbraio 2027 su Strap Originals. Prodotto da YOUTH nel sud della Spagna all’inizio di quest’anno, il disco esplora un sound decisamente più ampio, spingendosi ancora più in profondità nel mondo delle sonorità elettroniche.

Parlando di «MY GOD IS A STRANGER» la band racconta: «Durante la scrittura dell’album ci siamo lasciati con i nostri partner, e questo ha influenzato in parte la narrazione del disco. MY GOD IS A STRANGER racconta la ricerca di appartenenza da parte di un individuo attraverso relazioni occasionali e avventure fugaci. Siamo sempre stati interessati alla spiritualità e all’occulto e, in passato, ci siamo persi in quel mondo. Tutto questo ha iniziato a filtrare nei testi mentre scrivevamo il brano. Un calderone di sesso occasionale e stregoneria, attraverso cui ci facciamo strada cercando di dare un senso a tutto, mentre cresciamo e andiamo avanti nelle nostre vite».