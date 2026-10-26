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Gradito ritorno in Italia per Marilyn Manson: l’artista si esibirà in concerto al Parco della Musica di Segrate (MI) il 29 giugno 2027.

Dopo il successo ottenuto in estate al Ferrara Summer Festival, a Bari e al Rock In Roma, il Reverendo si ripresenterà nel nostro Paese.



In apertura salirà sul palco un’altra band che sarà prossimamente comunicata.

I biglietti saranno disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 30 ottobre.



Biglietti

MC2 Live | Vivaticket

Anche Till Lindemann, il cantante dei Rammstein, torna nel nostro Paese è sarà in concerto all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nell’ambito del suo “World Tour 2027″.

L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. Il concerto inizierà alle ore 19:45.

Biglietti disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com a partire dalle ore 16:00 del 28 ottobre.

Biglietti

MC2 Live | Vivaticket