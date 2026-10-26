Terzo album in dieci anni per gli australiani Avalanches. Un piccolo record per il trio di Melbourne – da quest’anno, ai membri originali Tony Di Blasi e Robbie Chater, si è unito il polistrumentista Andy Szekeres – noto per non essere particolarmente prolifico. D’altronde, per un lavoro complesso, dispendioso e articolato come il loro, è imperativo prendersi tutto il tempo necessario.

Credit: Grant Spanier

Non deve essere una passeggiata tagliuzzare e riassemblare, in forme sempre creative e sorprendenti, elementi sonori pescati da ambiti che spesso vanno oltre il musicale. Le trentuno tracce di “No Bad Memories”, infatti, nascono in larga parte dall’unione di stacchetti radiofonici, sigle tv, jingle pubblicitari e start-up sound per computer e vecchi telefoni cellulari.

Come il mitologico Nokia Tune che fa da spina dorsale alla melliflua “Together”, una delle canzoni più leggere e zuccherose di un album che è un vero e proprio omaggio alla nostalgia analogica. L’iPod e il floppy disk antropomorfi che campeggiano in copertina sono rappresentati come due vecchi amici che, consapevoli della loro obsolescenza, sembrano finalmente aver raggiunto quella serenità che gli mancava quando erano considerati il culmine del progresso tecnologico.

Pur essendo privi di occhi sembrano quasi osservare l’ascoltatore, da intendersi nella sua accezione più generale di essere umano. Il loro abbraccio fraterno è un messaggio di pace che sa di promessa a noi rivolta: quando finalmente le intelligenze artificiali ci spazzeranno via, anche noi inutili ammassi di carne e ossa troveremo conforto nel grande negozio d’antiquariato della vita.

Mi piace pensare sia questo il motivo per cui “No Bad Memories” scorre fluido come fosse la colonna sonora di un mondo che avanza dritto verso la rovina ma, una volta raggiunto l’orlo del precipizio, si lascia coccolare dalle memorie di un’era più semplice e innocente, fatta di motivetti orecchiabili e buffi frammenti sonori, il più delle volte indecifrabili come fossero i versi di un simpatico bebè.

Nessun cattivo ricordo, come ben suggerisce il titolo del disco: gli Avalanches trovano rifugio in un’idea romanticizzata di passato che, attraverso un maniacale lavoro di sampling e montaggio audio, si trasforma in un appiglio di serenità nel mare sempre in tempesta dello zapping, dello scrolling infinito, dell’iperconnessione senza limiti.

Il caos dell’era moderna lascia spazio alla felice confusione di un’elettronica sgargiante e vivace, frutto di un dettagliatissimo lavoro di taglio e cucito che unisce schegge impazzite di ritmo a gocce di dolci, quando non dolcissime, melodie. Un patchwork di contaminazioni nel quale ci si può imbattere in elementi pop, soul, R&B, funk, dance e hip hop, collegati fra loro da una visione artistica tanto progressiva quanto profondamente tradizionalista.

È proprio in questo paradosso che risiede la magia degli Avalanches: pur guardando nello specchietto retrovisore con fin troppa nostalgia, non si lasciano mai schiacciare dal peso dei rimpianti. Il loro instancabile recupero di antichità varie, infatti, rimane sempre secondario rispetto al desiderio primario di dar vita a un sound fresco, sorprendente e, soprattutto, molto divertente.

Un obiettivo centrato in pieno, anche quando il disco non riesce più a essere rivoluzionario e innovativo come ai tempi del capolavoro “Since I Left You”. A compensare questa fisiologica perdita di effetto sorpresa ci pensa una lunga lista di ospiti di peso, il cui contributo permette all’album di essere ancor più ricco di sfumature e dettagli, come fosse un microcosmo colorato fermo ai tempi felici in cui il progresso tecnologico era ancora ammantato di ottimismo e buoni propositi.

È un viaggio affollato di timbri e suoni, più o meno riconoscibili, che si passano il testimone senza soluzione di continuità: in “Every Single Weekend” troviamo le pulsazioni clubbing cesellate da Jamie xx, mentre in “Blue Shadows” è l’inconfondibile voce di Karen O degli Yeah Yeah Yeahs a tingere l’atmosfera di sfumature agrodolci.

E ancora, c’è spazio per la sensibilità power pop di Rivers Cuomo dei Weezer in “All The Time In The World”, per le divagazioni psichedeliche di Panda Bear degli Animal Collective nella sognante e ipnotica “Highfield”, e persino per il trasformismo vocale di Mike Patton, istrionico come non mai nell’orgia di frammenti sonori di “Total Recall”.

Ma il piatto forte della casa resta l’arte dell’accostamento improbabile, ed ecco quindi che nella tracklist c’è spazio anche per vere e proprie stranezze. Basti pensare alla presenza delle voci di Haley Joel Osment, l’ex attore bambino de “Il sesto senso” e – guarda caso – di “A.I. – Intelligenza artificiale”, in più brani e intermezzi, e di Carly Simon in “One More Fantasy”, quest’ultima recuperata da un suo vecchio pezzo del 1985 chiamato “Make Me Feel Something”. Un cortocircuito temporale ed emotivo per chiudere idealmente il cerchio: piccoli fantasmi del passato che cantano e sussurrano dentro la macchina del presente, ricordandoci quanto possa essere caldo, umano e rassicurante anche il più artificiale dei ricordi.