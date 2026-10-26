Credit: Blake Studdard

A oltre quattro decenni dall’inizio della loro avventura e dopo aver ridefinito i confini del rock psichedelico e alternativo, i The Flaming Lips rompono un silenzio discografico lungo più di sei anni annunciando l’uscita di “The Teardrop Throbs“. Il diciassettesimo album in studio della loro carriera sarà disponibile dal 22 gennaio 2027 in formato digitale, CD e vinile, sia nella classica versione nera sia nell’edizione limitata colorata “Teardrop Blue”.

Per dare forma al nuovo lavoro, la band di Oklahoma City ha lavorato al fianco di una squadra di collaboratori fidati: il disco è stato infatti prodotto dai The Flaming Lips insieme a Taylor Johnson, allo storico producer Dave Fridmann e a Scott Booker, con la produzione aggiuntiva di Jon Fridmann e Mike Fridmann.

Da sempre riconosciuti come una delle formazioni live più spettacolari e visionarie della musica contemporanea, Wayne Coyne e compagni hanno scelto un approccio del tutto particolare per presentare l’album al pubblico. La band accompagnerà l’uscita del disco con una serie di concerti speciali a capienza ridotta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, pensati per offrire un’esperienza d’ascolto più intima e ravvicinata. Il tour prenderà il via il 22 e 23 gennaio dal Brooklyn Bowl di Nashville, per poi fare tappa a New York, Los Angeles, Chicago e Londra, prima di annunciare ulteriori date nei prossimi mesi.

Primo brano estratto “God Will Control The Werewolves”:

L’annuncio segna il ritorno della band a un progetto interamente composto da materiale inedito a distanza dal loro ultimo lavoro in studio, l’apprezzatissimo “American Head” uscito nel 2020.

L’uscita segna anche il primo lavoro della band senza lo storico polistrumentista Steven Drozd, licenziato dal gruppo a seguito di divergenze sul suo ruolo live e problemi personali dopo ben 33 anni di militanza. La sua estromissione chiude così una storica e turbolenta collaborazione creativa al fianco di Wayne Coyne.

“The Teardrop Throbs” tracklist

01. Throb

02. God Will Control The Werewolves

03. Titan

04. Every Teardrop Cried

05. Hooray

06. Instructions On How To Draw An Eyeball or How To Deal With A Loved One Who Is Addicted To Drugs

07. You See You In Me

08. You’ve Got Brain Damage

09. At the End of the Day

10. The Trees Are Getting Their Leaves / Ceasefire In The City of Singing Flame

11. Ego Tripping at the Gates of Hell Part Two

12. A Sunset Far Away

13. Now I Understand