Gabriele Serpe è un cantautore e giornalista genovese. L’esordio discografico risale al 2007 con il singolo “I sogni ti danno il pane”. Il primo album “Chi Cerca Trova!” esce nel 2010 ed è accompagnato da un lungo tour promozionale unico nel suo genere: un’azione di cd crossing che ha toccato quindici città italiane e raggiunto migliaia di persone, in collaborazione con radio, clubs, biblioteche e associazioni culturali.



Fra il 2011 e il 2015 scrive e porta in scena due spettacoli di teatro-canzone e pubblica il secondo album “Uno”; le sonorità, inizialmente itpop, si spostano verso l’indie rock.

Presa la decisione di allontanarsi dalla società per vivere di autosostentamento agricolo, nel 2019 torna in studio con il progetto Zoostat (duo di musica elettronica e canzone d’autore) con cui pubblica l’EP “Cancellature” nel 2021 e l’album “Crash Test” nel 2023.



Il nuovo album solista uscirà nel 2026.



Fra i tanti progetti extra musica, ha pubblicato due raccolte di poesie e ha fondato e diretto dal 2008 al 2015 “Era Superba” rivista mensile e sito web di informazione su Genova.



La nostra gradita anteprima di oggi è per il suo nuovo singolo “Orizzonte”, atteso ufficialmente domani:

«Ho scritto “Orizzonte” pensando a due persone adulte, un tempo amici, forse amanti, sicuramente complici. Oggi non si sentono più da tanti anni. Sara è rimasta coerente con la ragazza che era. Il suo animo, libero e ribelle, l’ha portata a costruirsi una vita lontano dalla società e dalle sue regole. Il protagonista invece non si riconosce più, me lo immagino mentre ricorda la sua piccola eroina: “una goccia nel mare, così valorosa, speciale. Tu che hai sempre guardato lontano, hai avuto il coraggio di restare fedele a te stessa e girare le spalle al mondo. Non hai potuto fare altro se non girare le spalle anche a me, che non sono riuscito a tenere il tuo passo. Se solo tu mi vedessi ora, mi sento invischiato in uno stagno da cui non trovo la forza di uscire.”»

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