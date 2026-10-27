Una vita fa avevio dedicato proprio un Weekly Radar ai Absolutely Yours di Minneapolis, andando a ripercorrere le loro prime uscite. “Mirror Maze”, uscito a febbraio 2024, era un primo biglietto da visita sulla lunga distanza che ci diceva di tenere d’occhio con la massima attenzione il dream-pop della formazione americana e ora, beh, ecco “Desire Path” che conferma tutte le belle parole che i nostri avevano portato a casa un paio d’anni fa.

Il dream-pop della formazione americana è quello che ci rimanda agli anni ’80, con modelli dichiarati come i Sundays e naturalmente la grazia dei Cocteau Twins, ma io, in più di un brano, ci sento dentro anche tante trame che potrei ricondurre agli Smiths.

Un guitar-pop elegante e raffinato, tutt’altro che fragile o impalpabile, ma ben rodato su un solido impianto jangle-pop che esalta la capacità melodica di Bridget Collins. La band è vivace, incalza e trova sempre linee melodiche ottimali, quelle che portano il sorriso e si piazzano subito in testa, senza che le chitarre strizzino l’occhio allo shoegaze, l’impianto resta sempre gentile.

Mid-tempo piacevolissimi e brillanti come “Rosemary’s Eye” e “Eros Bow” o la più “sundaysiana” e bellissima “Are You Listening?” si trovano alla perfezione a convivere con momenti più dolci e carezzevoli tipo “Flight Simulation” e tutto scorre via che è una meraviglia.

Applausi per uno dei dischi guitar-pop dell’anno.

Listen & Follow

Absolutely Yours: Instagram