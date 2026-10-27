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I Lambchop hanno annunciato l’uscita del nuovo EP “Demoed”, un progetto speciale in arrivo in digitale il 20 novembre per City Slang e Merge (e in formato fisico dal 5 febbraio), che raccoglie le versioni reinterpretate e cantate da artisti della nuova generazione a partire dai demo del loro recente album “Punching The Clown“.

Per anticipare l’uscita del disco, la band ha pubblicato il primo singolo estratto: una magnifica versione del brano “Weakened” firmata da MJ Lenderman:

L’idea alla base del progetto, spiegata dal frontman e mente del gruppo Kurt Wagner, nasce dalla volontà di lasciare spazio a nuove prospettive artistiche, affidando le proprie canzoni a musicisti più giovani e slegandosi dall’idea di figura centrale o di brand personale. Oltre alla partecipazione di MJ Lenderman, l’EP “Demoed” vedrà la presenza di numerosi ospiti d’eccezione tra cui Alan Sparhawk, Circuit des Yeux, Channy Leaneagh, Dan Wriggins, Lauren Auder, Flock of Dimes e More Eaze, chiamati a lavorare sui brani mantenendo lo spirito essenziale e diretto di un vero e proprio demo.