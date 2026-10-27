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La leggendaria voce dei Portishead, Beth Gibbons, ha annunciato ufficialmente la tranche finale di concerti a supporto del suo acclamato album solista “Lives Outgrown” (candidato al prestigioso Mercury Prize).

Con un messaggio rivolto ai fan, la cantautrice britannica ha confermato che queste date rappresenteranno gli show d’addio dedicati al disco, ringraziando i musicisti e il team che l’hanno accompagnata in questo percorso. All’interno del tour europeo e britannico previsto per l’estate 2027 spicca un unico, attesissimo appuntamento nel nostro Paese: Beth Gibbons si esibirà infatti giovedì 22 luglio 2027 al Castello di Udine.

La suggestiva cornice del Castello di Udine farà da scenario a un appuntamento speciale, in cui l’artista incontrerà nuovamente il pubblico italiano per una serata all’insegna dell’intensità e delle atmosfere intime del suo acclamato album solista.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di venerdì 30 ottobre QUI.

«Questi saranno gli ultimi concerti dedicati a Lives Outgrown… È stato bellissimo esibirmi con musicisti e amici così straordinari e poter contare su un team fantastico! Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questi concerti finora»