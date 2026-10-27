Gli Hoarse sono Jael (chitarra e voce) Hailey (basso) Vivian (chitarra e voce) e Luca (batteria) e si sono formati nel 2025 a San Francisco (California). Un quartetto dinamico, incentrato sull’interazione costante tra le voci e le chitarre di Jael e Vivian con la sezione ritmica a dar solidità a un suono capace di crescere in modo costante dopo i primi esperimenti di scrittura.

“Calla” è l’EP d’esordio, pubblicato su Bandcamp ad aprile e ora rimasterizzato, ristampato e riproposto da Cherub Dream Records con l’aggiunta di un brano inedito. Indie rock, indie pop, echi di Horsegirl, Feeble Little Horse, melodie imprevedibili e mai lineari come quelle di “Poke Her”, “Spider Hand” e “Streaking” tra le prime canzoni composte dagli Hoarse.

L’inedito e più recente singolo “Fawns” mette in mostra l’affiatamento raggiunto dal quartetto in questi mesi, con chitarre più ruvide senza mai rinunciare alla melodia, centrale già in “Starmile” e “Low”. Un EP grintoso “Calla” e non stupisce che la Cherub Dream Records abbia voluto puntare su di loro tra le migliaia di band che fortunatamente popolano Bandcamp.

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