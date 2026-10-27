Piacevole comparsa, in questi giorni, su YouTube.
Freschissimo è infatti un piccolo live dei lanciatissimi Radio Free Alice che si sono esibiti in una breve sessioon al Great Wide Open 2026 che si è tenuto a Vlieland, una piccola isola senza auto al largo della costa dei Paesi Bassi. L’evento si è svolto dal 27 al 30 agosto 2026.
Tracklist:
Crying With You
Paris is Gone
Lunch Money
Look What You’ve Done
Kick In The Shins
Johnny
Rule 31
L’album di debutto della band post-punk australiana si intitola “What’s In Between” e uscirà il 30 ottobre.