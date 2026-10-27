Piacevole comparsa, in questi giorni, su YouTube.

Freschissimo è infatti un piccolo live dei lanciatissimi Radio Free Alice che si sono esibiti in una breve sessioon al Great Wide Open 2026 che si è tenuto a Vlieland, una piccola isola senza auto al largo della costa dei Paesi Bassi. L’evento si è svolto dal 27 al 30 agosto 2026.

Tracklist:



Crying With You

Paris is Gone

Lunch Money

Look What You’ve Done

Kick In The Shins

Johnny

Rule 31

L’album di debutto della band post-punk australiana si intitola “What’s In Between” e uscirà il 30 ottobre.