Credit: Saskia Uppenkamp

Dopo una lunga attesa, i Beirut tornano finalmente nel nostro Paese per un tour estivo che riporterà dal vivo uno dei progetti più originali ed evocativi della scena indie internazionale.

La creatura musicale guidata dal cantautore e polistrumentista Zach Condon farà tappa in Italia per tre appuntamenti: giovedì 1 luglio 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest, venerdì 2 luglio 2027 al Sequoie Music Park di Bologna e sabato 3 luglio 2027 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) per Unaltrofestival.

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Dall’acclamato esordio del 2006 con “Gulag Orkestar“, i Beirut hanno saputo costruire un universo sonoro inconfondibile, sospeso tra indie-folk, pop orchestrale e influenze provenienti dalle tradizioni musicali di tutto il mondo. Il nuovo tour rappresenterà l’occasione ideale per ascoltare dal vivo sia i grandi classici del repertorio sia i brani dell’ultimo album “A Study of Losses” (pubblicato nel 2025), un’opera in 18 tracce commissionata dalla compagnia teatrale svedese Kompani Giraff e ispirata al libro “An Inventory of Losses” di Judith Schalansky. Seguito ideale di “Hadsel” (uscito nel 2023 e inciso in una remota isola norvegese), il recente lavoro di Zach Condon si apre a suggestioni corali, sfumature ambient e richiami alla musica antica, confermando la straordinaria capacità della band di trasformare ricordi, luoghi e nostalgie in emozioni universali.