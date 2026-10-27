Credit: Hama Sanders

A distanza di ben diciassette anni dal loro acclamato album d’esordio omonimo del 2009, i Dead Man’s Bones rompono il silenzio e tornano a far sentire la propria voce. Il duo formato dall’attore Ryan Gosling e da Zach Shields ha pubblicato il nuovo singolo “Lost In The Night”, uscito per l’etichetta ANTI- Records e accompagnato da un videoclip ufficiale.

Prodotto insieme al collaboratore di lunga data Tim Anderson, il brano unisce le sonorità grezze ed elettroniche guidate dalle drum machine dei Suicide con il respiro epico alla Bruce Springsteen, innestando sintesi new wave e chitarre post-punk. La genesi del pezzo è stata del tutto spontanea: dopo aver cercato inutilmente il suono desiderato in diversi studi di Los Angeles, Ryan Gosling e Zach Shields si sono isolati in una fattoria fuori città portando con sé solo due chitarre, due drum machine e due sintetizzatori, registrando l’intera traccia in una singola giornata.

Il brano è accompagnato da un video musicale diretto e interpretato da Rain Spencer e Noah Jupe. La clip segue la coppia mentre si lascia alle spalle un cimitero per avventurarsi tra le strade illuminate della città: quello che inizia nel mondo dei morti si trasforma in un’avventura romantica tra i vivi, catturando l’emozione della giovinezza e del mistero della notte.

Nati a Los Angeles dall’unione creativa tra Ryan Gosling e Zach Shields (sceneggiatore e produttore noto per “Godzilla: King of the Monsters”), i Dead Man’s Bones si erano imposti nell’indie rock dei tardi anni 2000 con un mix unico di folk gotico, doo-wop, rock’n’roll d’altri tempi e storytelling teatrale. Inciso con il supporto del Silverlake Conservatory Children’s Choir, il loro primo disco “Dead Man’s Bones” del 2009 è diventato negli anni un vero e proprio oggetto di culto per gli amanti delle atmosfere spettrali e vintage. Con “Lost In The Night”, il duo riprende in mano il proprio percorso artistico tracciando una nuova e inaspettata direzione sonora.