A sei anni di distanza dal loro ultimo lavoro in studio (“Godspeed” usciva nel 2021), i Glasvegas rompono il silenzio discografico pubblicando il nuovo singolo “Degüello”. Il brano anticipa l’uscita del quinto album in studio della band scozzese, intitolato “Airy Fairy“, la cui pubblicazione è fissata per il 2 aprile 2027.

Accompagnando l’annuncio con una nuova intervista concessa a NME, il frontman James Allan ha raccontato il percorso creativo che ha portato a questo ritorno, descrivendo il disco come il lavoro di una band ormai “più saggia“. Nelle conversazioni con il noto magazine musicale inglese, Allan ha approfondito la genesi del nuovo materiale, evidenziando come la stesura dei brani rifletta una maturazione personale e artistica capace di unire la tipica intensità emotiva del gruppo a una nuova consapevolezza sonora, confermando ancora una volta l’inconfondibile marchio di fabbrica della formazione di Glasgow.

Il frontman ha poi raccontato come i sei anni trascorsi dal precedente disco sono serviti a ricalibrare il loro approccio alla musica, superando le difficoltà del passato e concentrandosi sulla scrittura di brani estremamente personali e riflessivi, senza la fretta di dover per forza riempire ogni spazio discografico.

Ascolta il singolo “Degüello”:

“Airy Fairy” tracklist:

1. Degüello

2. Airy Fairy

3. Holiday & Travel Brochure

4. My Hate Part

5. Virtually Real

6. TOOBIN

7. Null

8. Even Your Darkness Has A Light Of Its Own

9. Lost In L.A.

10. Geographic