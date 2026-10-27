Credit: Maclay Heriot

La band australiana che ha rivoluzionato le coordinate del rock psichedelico contemporaneo torna in Italia per un imperdibile appuntamento dal vivo. I King Gizzard & The Lizard Wizard saranno infatti protagonisti di un’unica data italiana il 11 giugno 2027 al Sequoie Music Park di Bologna, un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani del loro ventottesimo album in studio, “Alien Metal“, pubblicato il 14 agosto 2026.

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 29 ottobre, mentre la vendita generale è QUI.

Attivi dal 2010, i King Gizzard & The Lizard Wizard hanno costruito un percorso totalmente fuori dagli schemi, vantando ben 13 album entrati nella Top 20 australiana e trasformandosi da fenomeno di nicchia a una delle realtà più travolgenti e riconoscibili della scena internazionale. Guidati dal polistrumentista Stu Mackenzie e affiancati da Ambrose Kenny-Smith, Cook Craig, Joey Walker, Lucas Harwood e Michael Cavanagh, i musicisti di Melbourne hanno abbattuto ogni confine stilistico spaziando tra garage rock, freak folk, progressive, surf, jazz fusion ed heavy metal. Con “Alien Metal”, il gruppo prosegue una ricerca sonora all’insegna della continua reinvenzione, alimentando l’immaginario del celebre Gizzverse, l’universo narrativo e concettuale che unisce la loro sterminata discografia e che viene costantemente sviscerato da una fanbase globale.

Riconosciuti come una delle formazioni più incredibili della dimensione dal vivo, i loro show sono autentiche esplosioni di energia, improvvisazione e psichedelia lisergica. Tra distorsioni heavy e suggestioni sperimentali, l’unica tappa bolognese si preannuncia come un viaggio travolgente nella musica di una band che non smette mai di guardare al futuro.