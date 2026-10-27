Evan Dando capita spesso dalle nostre parti, che sia in veste solista, piuttosto che con il repertorio della sua creatura principale, e ovviamente la cosa ci fa molto piacere.

Eclettico visionario dagli anni ottanta e novanta, decadi in cui ha dato, sicuramente, il meglio della sua produzione, in particolare con l’iconico “It’s a shame about ray”, che, ancora oggi, regala soddisfazioni.

Quindi, dicevo, in questo giro autunnale, c’è il repertorio dei Lemonheads suonato in elettrico a monopolizzare il programma, anche in virtù dell’ultima pubblicazione del songwriter bostoniano, quel “Love chant” licenziato nel 2025, trattandosi dell’undicesimo lavoro, un disco che conferma anche un ottimo stato di forma del rinato collettivo, inevitabilmente succube, nel bene e nel male delle peripezie del suo leader, come dire, non solo musicali.

E’ un bel disco questo nuovo capitolo, particolarmente ispirato con più di una manciata di ottime canzoni, passato, probabilmente, pure in sordina in mezzo ad un oceano di pubblicazioni, perché magari si da quasi per scontato, che loro siano “quelli di quel disco la“, invece anche ascoltandoli in ottica di setlist, siano essi brani tutt’altro che riempitivi, piuttosto compiuti tanto da reggere, eccome, il confronto con il repertorio classico.

In realtà poi va detto che una carriera da quattro decadi, ha pure attraversato lunghi periodi di inattività, facendo passare anni e anni tra un lavoro e l’altro e a quasi sessanta candeline sulla torta, il nostro ritorna più carico che mai con un lunghissimo tour intercontinentale, senza risparmiarsi neanche un attimo e la data al Bellezza (club che lo accolse anche in versione solista nel 2024), lo certifica altrettanto con un set di quasi trenta brani, leggermente accorciato sulla carta, per un piccolo problemino di salute, ovvero una costola dolorante per una recentissima caduta in skateboard, altrimenti era un filotto di oltre trenta brani, stasera 2 o 3 in meno, eh, nulla di così differente.

In queste scelte tutti i pesi massimi di una produzione, che gode ancora di tanti estimatori che adolescenti un tempo, che ritrovandosi adulti e cresciuti, ma felici di riconoscersi, ancora una volta, nelle sue canzoni.

Quindi un concerto generoso, mi verrebbe da definirlo, semplice e compiuto, nel suo incedere di basso chitarra e batteria, un trio, che interpreta, senza fronzoli, come detto sopra, tutti i cavalli di battaglia del buon Evan, che canta benissimo con la serenità di chi fa il lavoro più bello del mondo.

Non c’è artista di apertura, quindi si parte poco dopo le 21,15 in un Bellezza esaurito (e non poteva essere altrimenti), dove si sta benissimo, e si sente altrettanto, con la fruibilità di volumi ben calibrati.

E quindi via come un treno canzoni, che se hanno resistito trent’anni alle intemperie, non possono, quindi, che essere catalogate come riuscite quanto evergreen, non c’è molto altro da aggiungere, se non che poco dopo le 22,30 Evan Dando si congeda dolorante, ma con la consapevolezza di aver dato tutto, tra gli applausi di un pubblico soddisfatto.