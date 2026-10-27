Heartworms (qui la nostra chiacchierata con lei di ottobre 2025) ha condiviso il suo nuovo singolo “Guess I’m Stuck In The Dark”.

Il primo assaggio del seguito dell’acclamato album di debutto del 2025 “Glutton For Punishment” lavora molto sul groove e il ritmo.

Parlando con NME, Jojo Orme (che ha inizio ottobre 2026 si è esibita per tre volte in Italia a Roma, Catania e Messina) ha spiegato come la canzone sia nata da un incidente legato a un’interruzione di corrente, dalla paura del buio e da un flusso di coscienza che ha dato vita al testo.

«Col passare del tempo, molti dei miei testi cambiano significato quando comincio a rendermi conto che forse era il mio subconscio a dirmi qualcosa», ha raccontato Orme. «Facevo fatica a trovare un’idea per quella canzone. Non mi veniva in mente nulla, mi sentivo molto vulnerabile e timida, non mi piaceva registrare la voce davanti alla gente, e il fatto di essere bloccata al buio riguarda proprio la mancanza di fiducia in se stessi.“

