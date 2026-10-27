“Back To Black” è l’album che ha cambiato la carriera di Amy Winehouse, che aveva già alle spalle l’esordio “Frank” ma ambizioni ben più grandi, realizzate in questi undici brani grazie alla produzione di Mark Ronson e Salaam Remi, ai The Dap – Kings, la band di Sharon Jones e delle Womack Sisters, abilissimi nel creare quel sound ai confini tra soul e R&B, stili che la musicista inglese tanto ammirava.

La voce di Amy Winehouse diventa ancor più espressiva e dolente, già vittima dei problemi di alcolismo e, bulimia e tossicodipendenza che ne avrebbero poi causato il decesso, tra confessioni a cuore aperto (“Rehab”) e il rapporto tormentato, difficile con il marito (poi diventato ex) Blake Fielder-Civil a cui Amy dedica alcune delle canzoni più sofferte e devastanti, come “Love Is a Losing Game”, “Tears Dry on Their Own”, “Some Unholy War”.

Gli arrangiamenti sofisticati, la sincerità, la capacità di mettersi in gioco, di interpretare una passione senza freni hanno permesso a Amy Winehouse di realizzare brani come “You Know I’m No Good” e “Back to Black” senza dimenticare “Me & Mr Jones” (che originariamente si chiamava “Fuckery”) o “Just Friends” che rappresentavano una concezione più leggera e giocosa dei sentimenti, molto diversa da “Wake Up Alone” e “He Can Only Hold Her”.

Un album che ha vinto cinque premi alla cinquantesima edizione dei Grammy Awards arrivando a vendere più di venti milioni di copie, che ha fatto appassionare le nuove generazioni a generi come soul e R&B, un successo che ha coinvolto anche “Valerie” cover dei The Zutons contenuta inizialmente nella sola edizione deluxe e entrata in classifica nel Regno Unito.

Interessanti le due ristampe uscite per il decimo e ventesimo anniversario di “Back To Black”, ricche di demo e rarità, registrazioni dal vivo e outtakes che danno visibilità anche a brani meno noti come “Monkey Man”, “Hey Little Rich Girl”, “You’re Wondering Now” e “Close To The Front”, veramente un buon modo per celebrare la vita di Amy Winehouse, scomparsa troppo presto.

Data di pubblicazione: 27 ottobre 2006

Registrato: 2005 – 2006

Tracce: 11

Lunghezza: 34:25

Etichetta: Island

Produttore: Mark Ronson. Salaam Remi