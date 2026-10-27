Il gruppo elettronico britannico Factory Floor ha svelato che la macchina per il nuovo album “One Trip” si è messa in moto.



La band era rimasta in silenzio per un po’, ma dopo la presenza al MUTEK Festival di Montreal a fine agosto i Factory Floor hanno iniziato a scrivere nuovo materiale.

Il nuovo album “One Trip” ne è il risultato. Pubblicato dall’etichetta indipendente Phantasy Sound, l’album uscirà in formato digitale il 27 novembre, mentre l’edizione in vinile seguirà il 4 dicembre.



“Dopo l’esibizione al MUTEK, abbiamo sentito il desiderio di lavorare in uno spazio in cui gli artisti potessero connettersi emotivamente e fisicamente, sia in studio che sul palco dal vivo. Questi ambienti racchiudono più del semplice suono; trasmettono un’energia viscerale che nasce dallo stare insieme. È qualcosa che ci era davvero mancato come artisti solisti e che ci ha spinto a voler esplorare di nuovo quel tipo di esperienza.”



Il doppio singolo “Continuation” / “One Trip” è già disponibile come assaggio per chiarsi le idee sulla strada intrapresa dal gruppo…