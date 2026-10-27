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I The Gentle Spring annunciano il loro ritorno. Michael Hiscock, cofondatore della leggendaria band indiepop The Field Mice, insieme ai suoi nuovi compagni Émilie Guillaumot e Jérémie Orsel, ha creato un nuovo album che, a quanto ci dicono le note stampa, unisce saggezza, malinconia, riflessioni sull’amore e celebrazioni della comunità, il tutto intrecciato in una serie di brani la cui potenza melodica e il cui carattere decisamente orecchiabile richiamano i The Field Mice al loro meglio.

La musica di “Northernhay” sarà più vivace rispetto a quella del loro album di debutto, “Looking Back At The World“. Le chitarre acustiche scintillanti e il basso sinuoso sono ancora presenti, ma questa volta le voci di Michael ed Émilie sono accompagnate da batteria e percussioni. Con questa nuova formula, le canzoni a volte ricordano i primi Microdisney, altre volte i Pet Shop Boys, con voci umane impassibili, ponderate, schiette ma profondamente emotive, e un ritmo insistente che va avanti senza sosta. A seconda di come ci si trova, si può ballare, oppure stare seduti immobili e semplicemente immergersi nella musica.

Il primo assaggio (il disco uscirà il 22 gennaio per Skep Wax Records) è la deliziosa “Down With Love”.

Il titolo dell’album, “Northernhay”, è un indizio delle ispirazioni che guidano la composizione. È il nome di una strada tortuosa che partiva dalla periferia di Croydon, dove Michael viveva da bambino, e conduceva verso una landa selvaggia, sorprendentemente vicina alla città, dove si vedono le volpi, dove la luce dei lampioni non arriva, dove ci si può perdere: uno di quei luoghi in cui si scopre per la prima volta che il mondo è meraviglioso, misterioso, profondamente romantico e inconoscibile.

Tracklist:



Tied To You

Down With Love

Time On Their Hands

Could I Ever Feel The Same Again?

We Let Our Feelings Show

The Secret

Hidden From View

Cutting Me In Two

Second City