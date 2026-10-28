credit: Antonia Di Bella

l 13 novembre esce “Un filo d’erba nel muro” l nuovo album di inediti di Cristiano Godano, una delle penne più colte e viscerali del panorama alternativo italiano.

Ad accompagnare Godano in questo nuovo lavoro c’è Rob Ellis, polistrumentista e storico produttore britannico (già al fianco di PJ Harvey e Marianne Faithfull). Il sodalizio tra i due si rinnova a più di vent’anni da “Senza peso” (2003), pietra miliare nella discografia dei Marlene Kuntz.

La scelta di affidarsi alla produzione di Ellis promette di proiettare l’album verso una dimensione sonora di respiro internazionale, affrancandosi dalle sfumature folk del passato per esplorare nuove stratificazioni produttive.

Il primo assaggio dal disco è “Valori”:

Viviamo tempi disastrosi: tre minacce in particolare, gigantesche e mostruose, premono alle porte della nostra condizione esistenziale, la tormentano e la disorientano. Guerre, intelligenza artificiale fuori controllo e riscaldamento climatico: questi i loro nomi. Questa canzone li nomina in un lamento alieno e allucinato.

Cristiano Godano è il frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica italiana in 30 anni di carriera, e l’autore di tutti i testi (oltre 130) della band.

Il suo primo album solista “Mi ero perso il cuore” è uscito nel 2020, seguito da “Stammi accanto” (2025) – qui la nostra chiacchierata con l’artista proprio in merito a questo album -, due capitoli intimi e d’autore accolti con plauso, che hanno confermato la sua sensibilità artistica anche al di fuori dei Marlene Kuntz.