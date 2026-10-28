Robert Del Naja dei Massive Attack ha contribuito con diversi brani originali e remix alla colonna sonora di “Life Support” (pre-order), un nuovo film documentario dedicato alla tragedia umanitaria e sanitaria nella Striscia di Gaza.

Pubblicato oggi e curato dallo stesso Robert Del Naja (con lo pseudonimo 3D) insieme ai produttori del film, l’album contiene tre sue composizioni inedite e un remix del brano “Palestine” dei Kneecap realizzato con la partecipazione di Fawzi. Tra le tracce presenti nella colonna sonora spicca anche un pezzo accreditato al collettivo Five Techniques, che vede la collaborazione di Paul Weller, David Holmes e Róisín El Cherif, affiancati da contributi artistici di nomi quali Yasmine Hamdan, Habib Shehada Hanna, Massar Egbari, 47Soul, Siba e Monkyman. Tutti i proventi derivanti dalle vendite del formato in vinile della colonna sonora saranno devoluti al fondo di solidarietà “Health Workers 4 Palestine”.

Ascolta l’intero disco:

<a href="https://battlebox.bandcamp.com/album/life-support">Life Support by Various Artists</a>

Il documentario “Life Support”, attualmente disponibile in streaming on demand e accompagnato da numerose proiezioni dal vivo nel Regno Unito e in Irlanda, raccoglie testimonianze dirette e riprese viscerali dei medici internazionali operanti nella regione durante i due anni di conflitto, fornendo una cronaca dell’impegno quotidiano del personale sanitario tra ospedali bombardati e scarsità di risorse. L’impegno del musicista di Bristol si inserisce in un percorso di costante attivismo: lo scorso aprile, infatti, Robert Del Naja era stato arrestato a Londra insieme ad altri manifestanti per aver sostenuto con un cartello il gruppo Palestine Action.

Guarda il trailer del documentario: