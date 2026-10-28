Credit: Sidonie Osborne Staples

A tre anni di distanza dal meraviglioso “Soft Tissue” del 2024, i Tindersticks aprono un nuovo capitolo di una storia ultra trentennale iniziata nel 1992 e costellata di album capaci di teorizzare e mettere in pratica quel genere che in molti hanno definito noir pop.

La storica band di Nottingham guidata dal frontman e autore Stuart Staples ha ufficialmente annunciato l’uscita del nuovo album “Dog Roses”, prevista per il 12 marzo 2027.

Pur mantenendo uno stile immediatamente identificabile grazie all’inconfondibile crooning del suo leader, il gruppo non si è mai adagiato su modelli consolidati, scegliendo anche questa volta di spingersi oltre: per realizzare il nuovo disco, Stuart Staples ha infatti portato la band fuori dalla zona di comfort dello studio in cui ha registrato negli ultimi vent’anni, allargando la platea di collaboratori per dare vita a un lavoro differente pur rimanendo fedele alla propria identità.

A testimoniare questa rinnovata energia c’è il primo singolo estratto “Loving, Leaving”, un brano sorretto da un drumming deciso, chitarre elettriche che si intrecciano e dall’immancabile e profonda vocalità di Stuart Staples, confermando ancora una volta i Tindersticks come una realtà pressoché unica nel panorama musicale contemporaneo.

“Dog Roses” tracklist: