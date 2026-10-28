Per chi ha vissuto il periodo d’oro della new wave e seguito gli Echo & The Bunnymen dal primo album, acquistato proprio grazie a una recensione letta da qualche parte (ma erano altri tempi), il ritorno sul mercato di una band così importante non può lasciarti indifferente.

Ad aumentare questo interesse è stata sicuramente l’attesa: erano ben dieci anni che i nostri eroi non davano alle stampe un disco d’inediti. Dieci anni sono tanti e il mondo musicale ha vissuto storie diverse, ma la voglia di ritrovare il sound di una band storica è sempre un piacere irrinunciabile.

Come è noto in “Apples For Isaac“ la sezione ritmica non è quella originale: alla registrazione del disco hanno infatti preso parte Stephen Brannan al basso e Simon Finley alla batteria, mentre la produzione è stata curata direttamente da Ian McCulloch, affiancato in alcuni brani da altri tra cui Andrea Wright alla produzione addizionale e al suono.

Il sound ci riporta ad atmosfere a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, capaci di recuperare appieno lo spirito e il marchio di fabbrica degli Echo & The Bunnymen. Tuttavia, ascoltandolo bene, il lavoro finisce per somigliare quasi più a un album solista di Ian McCulloch, complice un contributo alla chitarra di Will Sergeant che appare (a dire il vero non da oggi) decisamente ridimensionato rispetto al passato. Nonostante questo, “Apples For Isaac“ si revela un album assolutamente onesto, solido e ricco di belle canzoni.

Entrando nel merito di alcuni brani, il disco offre spunti spesso interessanti.

“Brussels Is Haunted” è un ottimo singolo di apertura del lancio del disco. Recupera con grandissima classe lo spirito degli Echo più orecchiabili e di successo commerciale. Il pezzo è costruito su un incedere ritmico incalzante e chitarre avvolgenti che affiancano una linea melodica immediata, dal sapore nostalgico ma tutt’altro che scontata.

“I’ll Be Your Sunshine” è un brano che cattura fin dal primo ascolto, una classica ballata “di altri tempi”, sorretta da una struttura armonica classica e raffinata. Il punto di forza è un ritornello davvero efficace, di quelli che ti entrano in testa al primo ascolto e vi rimangono a lungo.

“Asimov” è un pezzo davvero bello, dove finalmente riemerge la personalità e il tocco inconfondibile della chitarra di Will Sergeant. L’insieme sembra ricreare lo spirito dei classici della band; è solo un vero peccato che il brano venga penalizzato da una veloce dissolvenza finale che non lascia spazio alla chitarra.

“An Unstoppable Force” è un brano carico di atmosfera. La voce caratteristica di Ian McCulloch appare qui sorprendentemente più calda, profonda e interpretativa del solito. Il sound si appoggia su arazzi d’archi, lasciando spazio a un’interpretazione densa di sentimento.

“We Prayed In The Dark”: è la perfetta chiusura dell’album. Il pezzo si sviluppa su una bella melodia che tra tastiere, archi e fiati che cresce progressivamente di intensità, lasciando all’ascoltatore quel senso di misurata ma sontuosa costruzione classica degli Echo.

Questo atteso ritorno degli Echo & The Bunnymen si delinea nei fatti come una sorta di progetto quasi solista guidato da Ian McCulloch. Pur mantenendo vivo lo spirito originario della band, resta l’amaro in bocca per la chitarra di Will Sergeant, finita purtroppo in secondo piano rispetto al ruolo dei primi anni della band.

Ciononostante, ci troviamo di fronte a un lavoro ben riuscito, ispirato e con diversi brani da riascoltare a lungo, probabilmente pronti per essere inseriti nella scaletta dei loro prossimi concerti.