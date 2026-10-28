La resilienza di un sopravvissuto, che non ha bisogno di ripetersi e continua a marciare con grande stile.

Ci sono bands che invecchiano inseguendo disperatamente una modernità che non appartiene loro, e poi ci sono gli Eels. Da trent’anni a questa parte, Mark Oliver Everett (per tutti semplicemente E) ha fatto del dolore, dell’ironia e della sopravvissuta umanità il suo personale marchio di fabbrica inconfondibile.

Quando un artista taglia il traguardo del sedicesimo album in studio, il rischio concreto é quello del pilota automatico, della minestra riscaldata o del nostalgico compitino. “Cookie Happened” riesce invece nel miracolo di suonare esattamente come un disco degli Eels dovrebbe suonare in questo nostro 2026: lucido, agrodolce, incredibilmente vivo e con l’argento vivo in faccia.

Non siamo di fronte a una rivoluzione copernicana come lo fu “Electro-Shock Blues”, né alla magniloquenza orchestrale di “Blinking Lights”. Ed intendiamoci bene, questo disco non vuole affatto esserlo. Ed é proprio qui che risiede il fascino di questo lavoro.

“Cookie Happened” non grida al capolavoro epocale, non stravolge le regole del gioco, ma dimostra che la penna di E non ha perso un grammo della sua affilata ironia e della sua disarmante tenerezza.

L’album si apre con i muscoli tesi e lo spirito malconcio di “Clobbered”, un pezzo che ci ricorda immediatamente su quali corde emotive si muova l’universo della band. Ma é con il singolo apripista “Cap In Hand” che il disco trova il suo manifesto programmatico: E canta con la sua tipica voce vissuta, ma lo fa sostenuto da un tessuto melodico caldo e avvolgente, capace di strappare un sorriso anche in mezzo alle macerie.

Nel corso dei brani che compongono i quaranta minuti della scaletta, il disco alterna momenti di sobria riflessione indie-rock a piccoli colpi di genio stilistico. Tracce come “Bamboozled Again” e la scheggiata “Lost And Barking” mantengono alta la tensione ritmica, mentre episodi dal sapore più intimo come “New Story” e la struggente “I’m On Standby” scavano in quel solco di malinconia confortante che i fans di vecchia data hanno imparato ad amare. Particolare menzione meritano i momenti più orchestrali e sognanti, come la splendida “One Razzle, One Dazzle”, che aggiunge un inaspettato barlume di speranza pop senza scadere mai nella stucchevolezza.

Questo album é l’opera di un autore che ha visto l’inferno e il paradiso, che conosce ogni trucco del mestiere ma sceglie comunque di metterci la faccia (e il cuore) con onestà.

Non é il disco che cambierà la storia della musica rock, perché la storia degli Eels la conoscono già tutti; é però la prova che dopo decenni di carriera, lutti e rinascite la band non é per niente bollita. Anzi: sono ancora qui, con il cappello in mano e il sorriso sulle labbra, a ricordarci che anche se tutto un giorno svanirà, vale la pena di esserci stati.