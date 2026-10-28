Credit: Edward Bishop

Gli Everything But The Girl, l’iconico duo britannico formato nel 1982 da Tracey Thorn e Ben Watt, tornano a far sentire la propria voce annunciando il loro undicesimo album in studio intitolato “Blue Reservoir”, in uscita il 19 febbraio 2027 per Buzzin’ Fly / Virgin Music Group.

Ad anticipare il disco è il primo singolo “Young and Dumb”, da oggi disponibile insieme al videoclip ufficiale ideato da Tracey Thorn con Ben Watt e diretto da Edward Bishop:

Nata dopo l’inaspettato ritorno alle esibizioni dal vivo nel 2025 con una serie di trenta concerti sold-out al MOTH Club di Hackney, la nuova opera vede la band accantonare l’elettronica brillante e pulita dell’acclamato “Fuse” (pubblicato nel 2023) per riscoprire un approccio essenziale, caldo e diretto, incentrato su chitarre e percussioni.

I dieci brani che compongono “Blue Reservoir” sono stati registrati in gran parte dal vivo ai RAK Studios di Londra nel luglio 2026, con la produzione curata dagli stessi Everything But The Girl, il mixaggio firmato da Bruno Ellingham e il mastering affidato a Miles Showell presso gli Abbey Road Studios. L’album vede la partecipazione dei collaboratori storici Rex Horan al contrabbasso ed Evan Jenkins alla batteria, affiancati dal percussionista Fabio de Oliveira (figlio di Bosco de Oliveira, già presente sul debutto “Eden” del 1984) e dal figlio della coppia, Blake Watt, ospite in due tracce. In parallelo all’annuncio del disco, Ben Watt e Tracey Thorn proseguiranno la loro intensa attività dal vivo con nuovi show intimi a Londra e con i primi concerti nel Regno Unito previsti per il 2027, nei quali presenteranno un repertorio trasversale che attinge sia al catalogo storico degli Everything But The Girl sia alle rispettive produzioni soliste.

“Blue Reservoir” tracklist:



Forward

Scala

Young and Dumb

Do What You Can

Christmas Gone

Courage Mon Brave

The Round and Round

Fork in the Road

Good Hope

The Great Unknown