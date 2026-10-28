Procede spedita la marcia verso l’omonimo ottavo LP degli Shed Seven, in arrivo il prossimo 8 gennaio via Cooking Vinyl a distanza di tre anni esatti dal precedente, “A Matter Of Time“.

Il frontman della band di York Rick Witter racconta:

Siamo entusiasti di annunciare l’imminente uscita del nostro settimo album in studio, intitolato semplicemente “Shed Seven” proprio in onore di questo traguardo. Abbiamo dedicato grande cura alla realizzazione di questo album, che riteniamo essere il nostro migliore fino ad ora e speriamo che queste canzoni tocchino il cuore delle persone. Il nuovissimo singolo di ritorno “Stand Together” rappresenta una dichiarazione d’intenti. È un appello all’azione e un grido di battaglia per una qualche forma di unità nel mondo in cui viviamo oggi.