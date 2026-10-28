Credit: cover album

Noah Lennox, noto per il suo progetto solista Panda Bear e come membro degli Animal Collective, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo disco dal vivo intitolato “PB Band Live 25 at Power Station”.

Il lavoro uscirà il 11 dicembre per la serie Domino Documents dell’etichetta Domino Records e raccoglie 17 tracce registrate lo scorso autunno nello storico studio di New York, al termine di un lungo tour tra Regno Unito ed Europa.

Primo estratto è “Take Pills (Live at Power Station)”:

Se per l’incisione dell’album “Sinister Grift” (pubblicato nel 2025) Noah Lennox aveva registrato quasi tutti gli strumenti da solo come una sorta di one-man-band, la dimensione live ha richiesto un assetto differente: ad accompagnarlo sul palco e in studio c’è infatti un quintetto formato da Tim Koh al basso, Maria Reis a tastiere e percussioni, Tomé Silva alla batteria e Rivka Ravede dei Spirit of the Beehive ai campionatori, con tutti e quattro impegnati anche ai cori. Ad anticipare l’uscita del progetto è stata lanciata la versione live del brano “Take Pills”, già disponibile all’ascolto. Il disco dal vivo arriva al termine di un periodo particolarmente ricco di collaborazioni per l’artista, che lo ha visto pubblicare l’album in comune “A ? of When” insieme a Sonic Boom a luglio e ricongiungersi con gli Animal Collective per una serie di speciali concerti celebrativi dedicati allo storico album “Feels”.

“PB Band Live 25 at Power Station” tracklist:

01 Shepard Tone (Live at Power Station)

02 Song for Ariel (Live at Power Station)

03 Sequential Circuits (Live at Power Station)

04 Ferry Lady (Live at Power Station)

05 Anywhere But Here (Live at Power Station)

06 Boneless (Live at Power Station)

07 Tomboy (Live at Power Station)

08 The Preakness (Live at Power Station)

09 Ends Meet (Live at Power Station)

10 Virginia Tech (Live at Power Station)

11 Just As Well (Live at Power Station)

12 Slow Motion (Live at Power Station)

13 Alsatian Darn (Live at Power Station)

14 Inner Monologue (Live at Power Station)

15 Take Pills (Live at Power Station)

16 Praise (Live at Power Station)

17 Buoys (Live at Power Station)