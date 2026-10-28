“Soon” parla di cercare sempre di afferrare qualcosa che sfugge appena alla portata: la prossima cosa che ti renderà felice, già sostituita prima ancora che tu riesca a raggiungerla.

Continuano a convincere gli olandesi Honey I’m Home, che ormai conosciamo bene qui su IFB. Il loro nuovo brano è ricco di potenza e di esplosioni shoegaze che si alternano a momenti più tranquilli, ma è come se sopra tutto il brano aleggiasse qualcosa di inquietante, una presenza, qualcosa che, nonostante la gentilezza, ci turba e non ci lascia tranquilli e sono le chitarre che ci danno il segnale di questa “presenza”.

Mi piace molto l’effetto On/Off, con queste distorsioni che entrano in modo fragoroso, conquistandoci con forza e grazia nello stesso tempo.

La loro estetica evocativa si intreccia con la malinconia dello shoegaze, incorporando elementi nostalgici dei film in Super 8 e del fantasy dark. Questi elementi visivi costituiscono una parte fondamentale dell’identità artistica della band.

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