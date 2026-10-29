credit: Leila Rummery

I SNAYX, fenomeno di spicco della scena alt-punk, hanno annunciato il loro debutto “Greed” in uscita il 19 febbraio 2027 per Nettwerk Music Group.

Per celebrare l’annuncio, la band ha pubblicato il nuovo singolo “Gold Star”, una critica feroce alla ricchezza ostentata, al classismo odioso e ai sedicenti guru dello stile di vita che scambiano il denaro per personalità.

Parlando del singolo, i NAYX hanno dichiarato: “Parla di quel tipo che tutti abbiamo visto sfoggiare i propri soldi al bar e pontificare sull’etica del lavoro. È quel misogino della ‘manosphere’ che urla di stile di vita e di quanto si dia da fare, comprandosi amici e follower perché è intrinsecamente antipatico. Complimenti, guidi una bella macchina e hai offerto un giro, ma questo non ti rende meno insopportabile.”

“Gold Star” arriva dopo una serie di singoli che hanno già offerto un assaggio dell’ampiezza dell’album. “Lost Cause” è una fusione electro-rock oscura e seducente tra caos sessuale e implosione emotiva, che esplora la codipendenza tossica e la natura vampirica del consumare emotivamente qualcuno. È seguito a “Nice Day 4 It”, un inno euforico e autodistruttivo sul fatto di abituarsi così tanto alle decisioni sbagliate da farle sembrare normali, mentre “Strut” e “Brain Cellz” offrono entrambe un commento ringhioso sui social media, la vanità, la ricchezza generazionale, il nepotismo e la pressione inesorabile di stare al passo con un mondo ambizioso.

In omaggio agli artisti che li hanno plasmati, l’album attinge ai mondi dei Nine Inch Nails, dei Depeche Mode, dei Gorillaz, dei Chemical Brothers e dei Basement Jaxx, insieme agli approcci produttivi di Mura Masa, Kenny Beats e Boy Harsher. Lavorando in studio con Jamie Hall dei Tigercub e Spencer Tobias-Williams dei NOISY, gli SNAYX si sono lanciati nella sperimentazione, determinati a scoprire fino a che punto potessero spingere il loro sound.

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