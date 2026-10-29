Credit: Hannah Hall

Dopo un 2025 frenetico, caratterizzato dall’uscita del loro album di debutto “My Apologies to The Chef”, il gruppo punk dei Winona Fighter non mostra alcun segno di rallentamento. La band ha annunciato il suo attesissimo secondo album “Brutal & Extremely Underrated“, che uscirà il 22 gennaio 2027 per Rise Records.

Il chitarrista Dan Fuson afferma: “In questo disco penso che noi, come band, abbiamo raggiunto una coesione maggiore che mai e abbiamo saputo lasciarci spazio a vicenda, valorizzando al contempo ogni singola canzone. Abbiamo sempre tenuto a mente l’obiettivo di rendere giustizia a ogni brano e abbiamo centrato il fottuto bersaglio.“

“Adoro da morire questo disco e adoro il fatto di averlo realizzato (ancora una volta) in modo fai-da-te in un garage con le mie due persone preferite“, aggiunge la frontwoman Coco Kinnon. “Mi piace soprattutto il fatto che riusciamo a offrire ai nostri fan e ai nuovi ascoltatori qualcosa di autentico in un mondo pieno di robaccia.“



Insieme alla notizia arriva un nuovo singolo intitolato “LEECH”, secondo brano pubblicato dall’imminente album: la band aveva già condiviso all’inizio di quest’anno l’esplosivo e provocatorio “BOMBS AWAY”, vdero e proprio assalto sonoro. “LEECH” invece è meno fuorisa, muovendosi alla grande su coordinate alt-rock, capaci di richiamare la grinta del grunge, lasciando spazio anche alla melodia e non solo alla rabbia o la potenza.

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