“Napoleone Buonanotte” è il nuovo singolo di Lucio Corsi. Presentato in anteprima a sorpresa in occasione di “Prove aperte”, uno speciale appuntamento dal vivo, il brano anticipa il debutto di Lucio Corsi nei palazzetti italiani con tappe a Firenze, Roma e Milano.

Scritto e prodotto da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, “Napoleone Buonanotte” racconta la storia di un protagonista insofferente alla quotidianità, che cerca di sottrarsi agli impegni, fino all’incontro con una ragazza capace di interrompere la sua apatia e aprirgli le porte di un mondo nuovo. Con una scrittura ironica e surreale, immagini di vita quotidiana e situazioni paradossali si alternano a riferimenti artistici e culturali, dando vita a un racconto leggero solo in apparenza, capace di trasformare una vicenda personale in una piccola favola contemporanea, sospesa tra malinconia, umorismo e nostalgia.

Prodotta da Magellano Concerti, la tournée farà tappa il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano. Info e biglietti su magellanoconcerti.it

Le date nei Palasport rappresentano un nuovo e importante traguardo nel percorso artistico di Lucio Corsi, cantautore capace di costruire un immaginario unico e riconoscibile: «Con me ci sarà tutta la banda al completo più sezione di fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix.»