Da pochi giorni si è conclusa la cerimonia dei Mercury Prize, che celebra il meglio della musica britannica e gli artisti che la producono. Quest’anno la sede era la Newcastle Arena.

Il titolo più prestigioso è andato a Raye, che si è portata a casa il Mercury Prize per l’album “This Music May Contain Hope”.

Nel corso della serata non ci sono stati solo i premi ma anche gradite esibizioni live e noi vene proponiamo 4, pescando da Pulp, Dove Ellis, Florence + The Machine (con Mark Bowen degli IDLES) e proprio Raye.