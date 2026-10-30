I Tame Impala sono tornati ad esibirsi negli studi della celebre emittente radiofonica australiana triple j per il format “Like a Version”.
Per la sua quarta apparizione nello show, la creatura musicale di Kevin Parker ha proposto una speciale rivisitazione di “Kiss From a Rose”, storico successo anni ’90 di Seal estratto dalla colonna sonora del film “Batman Forever” (il primo CD in assoluto mai acquistato dallo stesso Parker).
Oltre alla cover, la band si è esibita dal vivo anche sulle note della propria hit “Dracula”, perfetta per la ricorrenza di Halloween. Si tratta dell’ennesima performance memorabile per il gruppo all’interno del programma, dopo le reinterpretazioni di “Prototype” degli OutKast nel 2013, “Confide in Me” di Kylie Minogue nel 2015 e “A Girl Like You” di Edwyn Collins nel 2020.
L’esibizione arriva al termine della tranche australiana del tour a supporto dell’ultimo album in studio “Deadbeat“, pubblicato lo scorso anno.
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