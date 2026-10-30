credit: Gianluca Grandinetti e Mattia Biagioli

“Inverno Nucleare”, il nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids, arriva a distanza di due anni dall’ultimo album “Hotel Esistenza” e segna la partenza della collaborazione tra Woodworm e Epic/Sony Music Italy.

“Non è facile raccontare Inverno Nucleare“, raccontano i FASK. “Il brano è stato scritto da noi insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e prodotto con Marco Paganelli ed il fatto di lavorare con qualcuno al di fuori della band per noi è stata una novità. Dal punto di vista del significato poi questa canzone ha assunto nel tempo (è stata scritta lo scorso maggio) un significato differente per ognuno. Se per Aimone e Alessio Inverno Nucleare è una sorta di scenario ipotetico, qualcosa che tende verso la rovina ma che potrebbe non arrivare mai, per Alessandro e Jacopo la chiave di lettura è legata alla frase “Tu sei la neve che rimane dopo l’inverno nucleare” ossia le persone, i rapporti umani che rimangono nonostante tutto il male che ci facciamo“.

L’uscita di “Inverno Nucleare” è stata inoltre l’occasione per annunciare il ritorno live nel 2027 della band perugina con ‘Inverno Nucleare Tour 2027’.

Queste le date del tour, biglietti QUI.

Venerdì 16 aprile 2027 | Bologna, Estragon Club (SOLD OUT)

Sabato 17 aprile 2027 | Padova, Gran Teatro Geox

Martedì 20 aprile 2027 | Milano, Alcatraz

Sabato 24 aprile 2027 | Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

Martedì 27 aprile 2027 | Napoli, Casa Della Musica

Mercoledì 28 aprile 2027 | Roma, Atlantico

Venerdì 30 aprile 2027 | Firenze, Teatro Cartiere Carrara