credit: Renee Kohl

Tornano i The Backlash e lo fanno alla loro maniera: prendendosi tutto lo spazio, il tempo, il caos e la bellezza che serve. “Frame” è il nuovissimo singolo del quartetto milanese in uscita il 30 ottobre 2026 per Elefante REC ed è una traccia esagerata: sette minuti abbondanti di chitarre in tempesta, melodie Ride, riff Smashing Pumpkins e psichedelia a briglie sciolte.

«“Frame” è una registrazione sostanzialmente live – dice Francesco Lucà, chitarrista, cantante e autore della band – e dura circa sette minuti, esattamente come viene suonata sul palco. La cosa interessante è il contrasto tra ciò che rimane quando viene spogliata e ciò che diventa con tutta la band: in acustico emerge quasi come una canzone psych/melodica (il riferimento interno della band è “Dry the Rain” dei Beta Band) mentre dal vivo diventa un crescendo di volume, ripetizione ed epicità. Anche il testo si presta bene a rappresentare questa fase: parla di cose che scompaiono e ritornano, della luce che va via e viene riportata indietro, dell’essere ancora lì ad aspettare. Senza volerla trasformare retroattivamente in una canzone “sulla band”, è difficile non vedere una certa consonanza con il momento in cui è nato il disco».

“Frame” è il singolo che anticipa l’uscita dell’album “Montage”, in arrivo il 20 novembre 2026, sempre per Elefante REC. Un disco che, ci fanno sapere le note stampa, è un terremoto.

Queste le loro prossime date:

20 novembre 2026 CIQ (Milano)

23 gennaio 2027, Covo Club (Bologna)