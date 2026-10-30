Dietro questo nuovo progetto discografico prodotto nientepopodimeno che da Rob Cavallo (già al lavoro con Green Day, Goo Goo Dolls, My Chemical Romance e Dave Matthews Band, tra i tanti) ci sono Evan Stanley e Nick Simmons, rispettivamente figli di Paul Stanley e Gene Simmons dei Kiss. Due figli d’arte – o nepo baby, come oggi si suole chiamarli – che, saggiamente, hanno deciso di unire le forze per solleticare la curiosità di tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno seguito le gesta dei loro più celebri padri.

Il duo chiaramente prova a lucrare sulla fama ormai sbiadita dei truccatissimi genitori ma lo fa da una certa distanza artistica. Stanley e Simmons non copiano in alcun modo lo stile dei Kiss, bensì propongono un rock vintage dai toni hippy che pesca a piene mani dagli anni ’60 e ’70. Il loro spettro d’azione va dal blues al gospel, passando ancora per il folk, la psichedelia, il country e il bluegrass.

Le canzoni di “Dancing While The World Is Ending” hanno una forte connotazione acustica. Quindi, se proprio vogliamo cercare dei legami con i Kiss, potremmo avvicinarlo in qualche misura al sottovalutato MTV Unplugged del 1995.

Mentre quella fu un’esperienza atipica e originale, questa si muove sui più rassicuranti (e noiosi) binari del già sentito. Non fraintendetemi: Evan Stanley e Nick Simmons sono bravi musicisti che, senza ombra di dubbio, hanno usufruito di un’eccellente formazione. Due buoni cantanti con timbri di voce simili a quelli dei padri (soprattutto Simmons). Il problema di fondo è che non hanno uno straccio di personalità.

Le loro canzoni sono ben arrangiate e confezionate – e qui si avverte la mano esperta di Rob Cavallo, che sul disco suona il basso elettrico – ma anonime e senza mordente, piene zeppe di stereotipi. Il modello di partenza è un soft rock vecchio stile, di gran classe ma decisamente spompato.

Si va dalle armonie vocali in salsa Simon & Garfunkel di “Temporary Love” al blues cattivo e “pestato” di “Dystopia Blues”, col classico mix di stompbox, armonica, chitarra steel e piano honky-tonk già sentito migliaia di volte.

Lungo il percorso – stilisticamente vario, come già accennato – non mancano contrasti interessanti in grado di rendere più stimolante l’ascolto. Il vivace blues psichedelico della title track, tanto per fare un esempio, ha poco a che vedere con il folk pop di “Lilith” (una sorta di versione “organica” degli Imagine Dragons, da intendersi nel senso più negativo possibile) e il soft rock sgonfio ma furbetto di “Real Life”, che potrebbe essere uno scarto di John Mayer o dei peggiori Kings Of Leon.

Nel complesso, “Dancing While The World Is Ending” è un disco alquanto inconsistente ma tutto sommato gradevole. Si lascia ascoltare senza fastidio, impreziosito com’è dalle ottime prove dei musicisti coinvolti. La forma c’è, ma la sostanza latita.

A Evan Stanley e Nick Simmons converrebbe abbandonare l’illusione di essere due figli dei fiori catapultati nel 2026. Abbracciassero l’amara realtà: non sono nient’altro che onesti figli di papà con tutti i mezzi a disposizione per rimpolpare quanto basta le loro scialbe idee musicali.