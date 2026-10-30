credit: Xander Lewis

I Little Grandad sono già sul nostra radar da un po’ di tempo e dobbiamo dire che ci stanno dando tante soddisfazioni. Ora eccoli condividere un nuovo brano, “A Minute On The Lips”, tratto dal loro prossimo album di debutto, “Speak Softly, Son“, che uscirà il 22 gennaio per Communion Records.

I ragazzi hanno trascorso quasi tutto il 2026 in tour e anche il resto dell’anno non sembra promettere nulla di diverso. È stato proprio durante una delle rare pause dal tour che si sono dedicati allo studio per registrare il prossimo album. E sebbene questo disco veda i Little Grandad ancora all’inizio del loro percorso, si tratta di una raccolta di brani dalla trama ricca che suonano con una maturità superiore alla loro età.

Parlando di “A Minute On The Lips”, Harry Lower la descrive come “una canzone ironica sul tentativo di tornare indietro a qualcosa quando hai già rovinato le tue possibilità“. Tra influenze alt-rock, slacker-rock, alt-country e Americana (senza dimenticare le loro origini inglesi) il brano sembra caotico e disordinato, ma mette in luce la perfetta sincronia di una giovane band che ha idee da vendere.

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