Nella musica realmente underground – quella che dovete andarvi a cercare da soli, come foste dei rabdomanti ai margini del mondo – resta viva e vegeta quell’estetica DIY tipica di chi deve, per forza di cose, fare musica con scarsissimi strumenti a disposizione.

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Questa povertà di mezzi, nei casi migliori, si trasforma in un efficace linguaggio artistico: una registrazione di scarsa qualità, magari effettuata in presa diretta, diventa un esempio di spontaneità e naturalezza. La bassa fedeltà sonora, con la sua vivace e umanissima confusione, dà slancio a canzoni che, fossero state un minimo più elaborate, non avrebbero comunicato nulla.

Il peculiare processo appena descritto interessa sicuramente i TV Buddha, un trio di Chicago che con questo nuovo album, intitolato “Hallelujah Anyway”, si erge a paladino del lo-fi a stelle e strisce con un noise pop decisamente influenzato dalla psichedelia anni ‘60.

Brani ben strutturati, eleganti nella loro inattesa ricchezza di dettagli, avvolti nell’affascinante e oscuro gusto melodico che era alla base dei lavori dei Velvet Underground. Da buoni epigoni della band di Lou Reed e John Cale, i TV Buddha si muovono in un mondo musicale dai contorni tossici e mistici, quasi fossero degli hippy catapultati in un contesto esoterico.

I loro brani, essenziali nella resa sonora, sono impreziositi da una miriade di strumenti diversi: il mellotron, il glockenspiel, il sassofono, la tromba, gli archi, persino il piccolo sintetizzatore Korg Kaossilator. Tuttavia la totale mancanza di originalità, unita alla voce assai carente del cantante Johnson Rockstar (stonatissimo!), impedisce loro di emergere davvero dall’affollato, indistinto pantano pop/vintage del lo-fi.