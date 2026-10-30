Continua a evolversi il romanticismo misterioso, decadente e sofisticato di Alexandra James e Zachary James che dopo l’esordio “Twin Temple (Bring You Their Signature Sound….Satanic Doo Wop)”, i tour con gli svedesi Ghost, le accuse di satanismo che sono state loro rivolte dalla destra americana, un secondo album ancor più provocatorio come “God Is Dead” ammorbidiscono lo stile non i toni.

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“Doomed Lovers” prodotto da Shooter Jennings schiera musicisti come Matt Chamberlain e Jay Bellerose un’orchestra di ben trentasette elementi e oltre all’immortale Roy Orbison è il Nick Cave più oscuro e maledetto a far da fonte d’ispirazione in questi otto brani dove la voce di Alexandra suona ancora più suadente e vellutata. La title track apre i giochi con raffinatezza d’altri tempi, “Possessed” ricorda Amy Winehouse e le The Ronettes.

“I Want Blood” riprende l’estetica vampiresca in una ballata sofferta più che drammatica, in una sorta di mini trilogia che comprende anche “Love You To Death” e “Haunt Me” con la sua aura gospel, mentre “Someone In The Walls”, “Monster” toccano temi delicati come violenza e relazioni tossiche. Finale soft, poetico e decisamente non hollywoodiano con “Nothing Matters”.

Interpretano la parte con sentimento i Twin Temple e “Doomed Lovers” sembra una via di mezzo tra “Solo gli amanti sopravvivono” di Jim Jarmush e “Scelti dalle tenebre” di Anne Rice in un malinconico e sensuale deja vu che Alexandra e Zachary James sanno gestire al meglio, risultando non certo originali ma assolutamente convincenti.