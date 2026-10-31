Una registrazione inedita del compianto Glen Hansard che reinterpreta “Bottle of Smoke” di Shane MacGowan è stata pubblicata come ultima anteprima di “20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan“, un album tributo, atteso il 13 novembre, in onore del leggendario frontman dei Pogues.

Registrata nell’ottobre 2024, l’interpretazione di Hansard del brano tratto dall’album dei Pogues del 1988 “If I Should Fall from Grace with God” assume un significato particolare dopo la morte del cantautore irlandese, avvenuta a luglio all’età di 56 anni. I due musicisti erano legati da una stretta amicizia.

«Sarò eternamente grata a Glen per essere stato un amico così straordinario sia per me che per Shane e per aver contribuito in modo determinante alla realizzazione di questo album», ha dichiarato in un comunicato la vedova di MacGowan, Victoria Mary Clarke. «Ha realizzato una magnifica versione di “Bottle of Smoke” e l’ha infusa di tutta l’anima, lo spirito e la passione per cui era famoso».