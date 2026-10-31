Il chitarrista dei Wunderhorse, Harry Fowler, ha pubblicato a sorpresa il suo album di debutto da solista, “Blankets”.
Il disco è uscito ieri senza alcun preavviso, segnando la prima uscita solista di Fowler al di fuori della band.
Ci troviamo davanti a una raccolta di canzoni che il chitarrista ha accumulato fin dall’adolescenza: “Blankets” adotta un approccio essenziale, combinando una chitarra acustica, suonata con il fingerpicking, e una voce delicata.
Una tiratura limitata di sole 300 copie in vinile è disponibile tramite il suo sito web ufficiale.
L’ultimo disco dei Wunderhorse, “Midas”, risale all’estate 2024 e per noi era da 8,5 in pagella.