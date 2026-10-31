Ormai li conosciamo bene i Milano Flash, progetto musicale synth-pop e italo-disco nato a fine 2025, e vero e proprio “supergruppo” composto da veterani della musica indie pop europea come Niklas Angergård (membro dei Red Sleeping Beauty) e Johan Angergård (membro dei Club 8 e fondatore della nota etichetta Labrador Records)

Il gusto per le melodie tutto svedese, l’elettronica e i synth classici dell’italo disco degli anni ’80 ed ecco i Milano Flash, retrò fin dalle loro cover dei singoli.

Il nuovo assaggio del trio (a completare il tutto c’è Eleni Tzavara è offerto da “Bits And Pieces”, che la band descrive così: “Tacchini, Le 300, Iceberg, Juno 60, LM-2, Grand?Hôtel du Cap?Ferrat, Oberheim DMX, SH-101, Villa delle Rose, Savioli Beach, my life, my passion, my love, my sex, my money, violence, religion, injustice and death…“

Listen & Follow

Milano Flash: Bandcamp