Gli Allo Darlin’, ad aprile di quest’anno, avevano pubblicato “Bits and Pieces”, una raccolta di brani rari, tra cui alcuni inediti, che aveva visto la luce in occasione del RSD 2026. Tra i brani figurano i singoli “Henry Rollins Don’t Dance” e “Hymn on the 45″, entrambi andati immediatamente esauriti al momento della loro uscita iniziale, oltre al classico dal vivo “Darren”.

La compilation comprende anche cover di brani dei Go Betweens, degli Eux Autres, dei Just Joans e di “Parties in the USA” di Jonathan Richman, una collaborazione con David Tattersall dei Wave Pictures. Una versione alternativa del classico brano degli Allo Darlin’ “Dreaming”, tratta dalle sessioni di registrazione del loro album di debutto, insieme ad alcuni meravigliosi brani dei lati B, “The Best I Can” e “Dear John”, sono un’ulteriore prova della grande ricchezza e qualità del loro catalogo

Il disco è ora ascoltabile su Bandcamp (in vendita anche le ultime copie rimaste!):





<a href="https://allodarlin.bandcamp.com/album/bits-and-pieces">Bits and Pieces by Allo Darlin'</a>

Ecco la trackist:

1. City All To Himself

2. The Best That I Can

3. Dreaming (versione alternativa)

4. Dear John

5. If You Don’t Pull

6. Hymn on the 45

7. Darren

8. Parties in the USA (con Dave Tattersall)

9. Henry Rollins Don’t Dance

10. Dive for your memory